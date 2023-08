Meno di 24 ore, via dal Napoli e di corsa: la verità su Lozano

Meno di 24 ore per cedere Hirving Lozano è questa la spada di Damocle che verte sul Napoli: tutta la verità sul trasferimento del messicano

In attesa di scoprire chi sarà il difensore centrale che sostituirà Kim e con un occhio di riguardo al rinnovo di Victor Osimhen prima, e quello Kvaratskhelia poi, il Napoli starebbe spingendo per la cessione di Hirving Lozano nelle prossime ore.

Più precisamente meno di 24, dal momento che, a partire dalle 6 del mattino italiane del 3 agosto, che corrisponderanno alla mezzanotte di New York, non sarà più possibile cedere l’esterno d’attacco messicano in MLS. Trovato l’accordo con il Los Angeles FC, gli azzurri stanno attendendo un’offerta di circa 20 milioni di euro per convincersi a liberare il proprio attaccante.

Il tempo, però, come detto, stringe. Il mercato negli Stati Uniti si differenzia da quello europeo e la sessione estiva ha un valore inferiore rispetto a quella invernale. Si tratta infatti di una campagna acquisti di due settimane per rinforzare le squadre in pieno campionato, esattamente come avviene tra gennaio e febbraio per i top club di tutta Europa.

Lozano, l’addio dal Napoli è una corsa contro il tempo: la verità

Relegato in panchina nelle amichevoli con Spal e Hatayspor, senza disputare neanche un minuto, Lozano è stato inserito nella lista dei partenti anche dopo l’arrivo del neo tecnico Rudi Garcia. Il messicano è in scadenza di contratto nel 2024 e percepisce uno stipendio da 4.5 milioni di euro a stagione, il più alto insieme a Victor Osimhen, almeno per ora.

La sua ultima stagione lo ha sì visto alzare lo Scudetto, ma con appena 4 gol e 4 assist in 41 presenze complessive. Troppo poco per un giocatore pagato 45 milioni di euro dal PSV nell’estate del 2019 e che non ha ripagato propriamente le attese dovute alla spesa effettuata, specie sotto la guida di Luciano Spalletti.

Rifiutata la richiesta del Napoli di un rinnovo al ribasso, il fresco 28enne si è accordato con il club statunitense, ma il tempo a disposizione appare ormai insufficiente per chiudere la trattativa. Il Los Angeles dovrebbe presentare un’offerta congrua per il Napoli entro il pomeriggio, portando così alla firma delle parti in tempi record.

Anche perché, a differenza di quanto emerso nella giornata di ieri, vi possiamo raccontare con assoluta certezza, in base a quello che la nostra redazione ha raccolto, che non esiste alcuna deroga nella chiusura del calciomercato per i calciatori stranieri.

Il calciomercato della MLS, che abbiamo analizzato attentamente su queste pagine, permette l’inserimento fino ad 8 calciatori stranieri in rosa, che non siano dunque cittadini statunitensi o che si tratti di rifugiati di guerra. Il primo caso sarebbe proprio quello di Lozano, che però, proprio come tutti gli altri giocatori, dovrebbe aggregarsi al club californiano entro e non oltre le ore 6 italiane del 3 agosto, vale a dire lo scoccare della mezzanotte a New York.

Lozano blocca il mercato del Napoli: Zhegrova e Teté aspettano

La mancata cessione di Lozano, che potrebbe accasarsi al Los Angeles solo a partire da gennaio o, in caso di una clamorosa rescissione, anche entro il prossimo 3 settembre, blocca ovviamente l’arrivo di un potenziale sostituto.

Tra i diversi nomi accostati al Napoli in queste settimane, i più accreditati sono apparsi essere quelli di Edon Zhegrova del Lille, valutato tra i 10 ed i 15 milioni di euro ed autore di 4 gol nell’ultima stagione e Teté, brasiliano classe 2000 che potrebbe lasciare gratuitamente lo Shakhtar Donetsk per il regolamento FIFA che permette ai calciatori sotto contratto con club geograficamente collocati in zone di guerra (in questo caso l’Ucraina), di potersi svincolare e legarsi a qualsiasi altro club di propria preferenza.

Entrambe le soluzioni, così come quella più costosa che vede protagonista Riccardo Orsolini del Bologna o l’ultima suggestione Johan Bakayoko del PSV, restano momentaneamente in stand by, proprio per la permanenza di Hirving Lozano, il cui destino potrebbe anche relegarlo a 6 mesi di tribuna, come accadde con Milik, prima di un ipotetico trasferimento verso gli USA nel periodo invernale.