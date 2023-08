Lazio-Luis Alberto, nuovo colpo di scena: il centrocampista è in partenza

Nuovo capitolo nella vicenda dello “strappo” tra Luis Alberto e la Lazio: la svolta in queste ore per il centrocampista spagnolo

Una nuova svolta nel rapporto tra la Lazio e Luis Alberto, croce e delizia di Maurizio Sarri che ha più volte dimostrato di apprezzarne le doti tecniche.

Sembra esserci ricucito lo strappo tra Luis Alberto e la Lazio. Nelle scorse ore, infatti, era emersa la decisione del giocatore di non partire per Birmingham dove, questa sera, la squadra biancoceleste affronterà in amichevole l’Aston Villa. Una situazione mutata radicalmente nelle scorse ore: il giocatore, infatti, ha capito di aver sbagliato e si è messo in viaggio per raggiungere i suoi compagni di squadra oltremanica.

L’ultima decisione in merito ad un eventuale utilizzo del giocatore spetterà, chiaramente, a Maurizio Sarri. Ma la notizia farà sicuramente piacere ai tifosi della Lazio che avevano mal digerito l’ennesimo “mal di pancia” del numero 10 biancoceleste. Quest’ultimo, però, avrebbe compreso di aver sbagliato e nelle prossime ore ritroverà i suoi compagni di squadra in occasione dell’amichevole sul campo dell’Aston Villa.

Lazio, Luis Alberto parte per l’Inghilterra

Nei giorni scorsi Luis Alberto aveva saltato nuovamente la doppia seduta di allenamento a Formello. Una decisione, pare, legata a un vecchio premio da 140mila euro non riconosciuto da Lotito, che si aggiunge al contratto da oltre 4 milioni inviato al ‘Mago’ e mai firmato.

Un bonus che il giocatore vorrebbe veder riconosciuto, mentre patron Lotito non sarebbe intenzionato a distribuirglielo. Ecco perché lo spagnolo non si sarebbe allenato, rinunciando – almeno inizialmente – alla trasferta in terra britannica. Nelle scorse ore, invece, il cambio di programma e ora Luis Alberto sembra essere disposto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri mentre l’entourage continua a smentire notizie in merito a offerte provenienti dall’Arabia Saudita.