Affare da 65 milioni più 15 di bonus: tutto deciso per Vlahovic

Mentre non si sblocca l’affare Chelsea-Juventus per Lukaku e Vlahovic arriva l’offerta da 65 milioni più 15 di bonus

E’ l’operazione che da giorni tiene banco, anche perché potrebbe cambiare in maniera importante la fisionomia della Juventus: Lukaku-Vlahovic, lo scambio di cui i bianconeri stanno parlando con il Chelsea alla ricerca di un’intesa non semplice.

Allegri sarebbe felice di avere il belga nella sua formazione, così come non sarebbe troppo dispiaciuto nel veder partire il serbo. Dall’altra parte, il Chelsea potrebbe avere quel bomber che Pochettino non crede possa essere Lukaku e l’ex Fiorentina potrebbe approdare in quella Premier soltanto sfiorata quando vestiva ancora la maglia viola.

Un affare che però deve scontrarsi con i numeri, quelli che parlano di valutazioni profondamente diverse tra i due attaccanti: tra i prezzi di Lukaku e Vlahovic ballano circa 40 milioni di euro e non è semplice andare a trovare un accordo che metta d’accordo tutti. Intanto però per il numero 9 della Juventus arriva una svolta che potrebbe chiudere definitivamente la questione: una offerta da 65 milioni più 15 di bonus.

Calciomercato Juventus, Vlahovic sempre più lontano dal Psg

È il Psg ad aver presentato un’offerta da 80 milioni complessivi, ma non per Dusan Vlahovic. Come riferisce ‘A Bola’, il club transalpino ha rotto gli indugi per Gonçalo Ramos, arrivando a proporre 65 milioni più bonus per altri 15 al Benfica.

Una cifra ce potrebbe far cedere la società di Lisbona e consegnare l’attaccante portoghese a Luis Enrique. Un affare che spegnerebbe definitivamente la pista Vlahovic per il Psg, una pista che in realtà già non è molto calda negli ultimi giorni. Come raccontato da Calciomercato.it, nonostante un accordo già trovato con il calciatore, il club transalpino non lo considera la prima scelta.

Lo è Kane, ad esempio, ma dietro all’inglese – che sembra diretto al Bayern Monaco – c’è proprio Gonçalo Ramos. L’offerta al Benfica lo dimostra e dovesse arrivare il sì dal club lusitano, per il serbo si chiuderebbero definitivamente le porte della Francia. Ma è lo scambio con Lukaku a tenere banco ora ed è quello che potrebbe decidere il futuro di Vlahovic.