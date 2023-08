Osimhen abbandona il riscaldamento, niente amichevole: cosa è successo

Il Napoli si appresta a disputare l’amichevole contro il Girona, ma non ci sarà Osimhen: il nigeriano ha lasciato il campo durante il riscaldamento

Seconda amichevole a Castel di Sangro per il Napoli che affronterà tra qualche minuto gli spagnoli del Girona. Rudi Garcia dovrà però fare a meno del bomber azzurro Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, a lasciato il terreno di gioco durante il riscaldamento e non sarà del match. Per lui, stando alle prime informazioni che arrivano dal Patini, risentimento muscolare all’adduttore. Ancora un problema muscolare quindi per la squadra campione d’Italia che in questo ritiro pre-campionato sta facendo i conti con numerosi stop: da Mario Rui a Lobotka, passando per Elmas e Demme. Infortuni che potrebbero essere dovuti ad un eccessivo carico di lavoro, ma che stanno iniziando a preoccupare gli azzurri.

Ora tocca a Osimhen, sperando che il capocannoniere dello scorso campionato sia riuscito a fermarsi in tempo e che quindi potrà subito tornare a disposizione di Garcia nei prossimi giorni. Proprio il 9 azzurro è al centro delle voci di mercato con le offerte faraoniche provenienti dall’Arabia Saudita e l’ottimismo che regna a Napoli circa il suo possibile rinnovo di contratto.

Napoli-Girona, niente Osimhen: tra i titolari c’è Lozano

Niente Osimhen dunque questo pomeriggio in Napoli-Girona, una partita che assume una importanza particolare per Hirving Lozano.

Il messicano, in scadenza di contratto nel 2024, era dato in procinto di trasferirsi in MLS al Los Angeles FC, ma la trattativa sembra essersi arenata. L’ex Psv partirà così titolare, nel match che rappresenta il suo esordio stagionale dopo aver saltato tutte e tre le amichevoli fin qui disputate.

Nell’undici titolare scelto da Garcia tante novità rispetto all’ultima volta: Gollini in porta, difesa con Zanoli, Ostigard, Juan Jesus e Obaretin; a centrocampo Zedadka, Elmas e Folorunsho, in attacco il tridente formato da Zerbin, Simeone e Lozano.