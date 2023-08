Luis Alberto-Lazio, accordo congelato: “Motivi sconosciuti”

Nuovi dettagli diramati nel comunicato dell’agenzia You First sulla situazione legata al rinnovo di contratto del centrocampista spagnolo Luis Alberto con la Lazio

Dopo aver saltato due allenamenti ed essersi assentato al il meeting pre-partenza per Birmingham in vista dell’amichevole con l’Aston Villa, il centrocampista spagnolo Luis Alberto continua a provare un senso di insoddisfazione per la situazione relativa al congelamento della trattativa di rinnovo del contratto con la Lazio.

Ad aver fatto maggiore chiarezza sulla questione è stata l’agenzia You First che ne segue gli affari. Stando al comunicato ufficiale diramato dalla stessa, ancora oggi esiste un’offerta formale presentata al cospetto dell’entourage da parte di un club arabo con cui si promette il quadruplicamento dell’ingaggio attualmente percepito dal calciatore nel tentativo di convincerlo al trasferimento. Ciononostante, Luis Alberto ha ribadito già volte di non essere intenzionato a lasciare il sodalizio capitolino. Anzi, avrebbe ancora voglia di firmare il rinnovo di contratto. Sempre che questo venga sbloccato dalla dirigenza.

A tal proposito infatti la You First non si spiega i motivi per i quali la Lazio non abbia fatto ulteriori passi avanti: “Non è mai arrivato l’accordo definitivo alle condizioni concordate. C’è stato e continuerà ad esserci rispetto e predisposizione da parte nostra per formalizzare questo accordo“, si legge. “Non capiamo perché la situazione non sia stata ancora risolta“.

Luis Alberto attende ancora il rinnovo con la Lazio, replica l’agenzia

Dopo diversi mesi di trattativa, però, Luis Alberto brancola ancora nel buio dell’indecisione sul suo futuro.

“Ha espresso la voglia di continuare alla Lazio ed ha lasciato andare una grande offerta, è normale che il calciatore si senta in difficoltà e questo non gli consente di essere in condizione di poter adempiere ai propri doveri. Anche il club conosce la sua posizione. Non serve speculare su premi e dettagli di contratto, quando Luis Alberto aspetta soltanto di apporre la propria firma sul contratto“, conclude l’agenzia facendo opportuna chiarezza sulla questione legata al proprio assistito.