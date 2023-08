Juventus, Giuntoli già a rischio: “Non ci voleva lui”

Arrivato da circa un mese alla Juventus, Cristiano Giuntoli sta operando per cercare di rinforzare la squadra. Ma le critiche non mancano

La Juventus si appresta a concludere la tournée americana. Dopo l’annullamento della partita contro il Barcellona e la vittoria (ai rigori) contro il Milan di Stefano Pioli, affronterà questa notte il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Ma, in questi giorni, è il calciomercato a tenere banco in casa bianconera. In particolare, la trattativa che riguarda Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. I due centravanti potrebbero scambiarsi la maglia, Juventus e Chelsea non hanno ancora raggiunto l’accordo per il conguaglio che dovrebbe andare a favore del club italiano, ma sono al lavoro. Poi, ovviamente, toccherà convincere i calciatori, col serbo che non appare poi così convinto della destinazione.

Anzi, quello che arriva è la voglia di Vlahovic di dimostrare tutto il suo valore in bianconero e non lasciare, dopo soli diciotto mesi, i discorsi a metà. Ma l’ex Fiorentina, oltre ad una questione tattica, potrebbe anche essere sacrificato sull’altare dei conti economici. Infatti, la Juve, oltre al cartellino di Lukaku, chiede un conguaglio di 45/50 milioni di euro per evitare di fare una minusvalenza importante, visto che attualmente il bomber ‘pesa’ a bilancio per 56 milioni di euro. Su questo punto, ci sarà da discutere, mentre Lukaku si allena a parte e aspetta novità dai club e dal suo entourage.

Scambio Vlahovic-Lukaku, il rischio di Giuntoli

Vlahovic, negli Usa, ha continuato il percorso di recupero, ma la pubalgia lo tiene ancora in scacco. Non lo vedremo in campo dal primo minuto all’1.30, ora italiana, contro il Real Madrid, anche se ieri ha svolto l’intera seduta con i compagni di squadra. Ma, come detto, il suo nome è caldo soprattutto in chiave calciomercato, nell’ambito della trattativa col Chelsea che riguarda anche l’ex Inter Romelu Lukaku. I tifosi bianconeri hanno espresso sui social il proprio dissenso, ma non sono i soli. E sul banco degli imputati finisce anche Cristiano Giuntoli. “Si presenterebbe con l’acquisto di Lukaku ai tifosi della Juve e potrebbe essere una cosa che va ad incrinare subito i rapporti. E poi, per fare questa operazione non è che ci voleva Giuntoli, uno ha 23 anni e l’altro 30. Ti vai a mettere in una situazione che se poi non va bene… Insomma, c’è sempre un ragionevole rischio“, le parole del commentatore televisivo Nando Orsi ai microfoni di ‘Radio Radio’. Sono giorni decisivi, vedremo cosa succederà.