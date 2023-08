Allegri torna a sorridere: ecco come stanno Pogba e Vlahovic

Due buone notizie per l’allenatore della Juventus in occasione dell’ultima seduta di allenamento

Mancano ancora pochi giorni prima del rientro in Italia della Juventus. La formazione bianconera, infatti, giovedì alle ore 01.30 chiuderà ufficialmente la sua tournée statunitense con l’ultima amichevole in programma che vedrà i ragazzi di Massimiliano Allegri affrontare il Real Madrid al Camping World Stadium di Orlando.

Nel frattempo, dall’ultima seduta di allenamento andata in scena ad Orlando, sono giunte due buone notizie per il tecnico bianconero. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Dusan Vlahovic ha svolto per intero l’allenamento insieme ai compagni dopo aver sofferto qualche problemino nei giorni scorsi. Chi si è rivisto in gruppo, almeno parzialmente, è Paul Pogba.

Il centrocampista francese ha infatti svolto come di consueto una parte di lavoro individuale e un’altra collettiva insieme ai compagni. Due rientri fondamentali per la Juventus in vista dell’esordio stagionale in campionato contro l’Udinese il prossimo 20 agosto.