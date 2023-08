D’Ambrosio resta in Serie A: visite in corso col Monza, poi la firma | VIDEO CM.IT

Dopo nove anni di Inter, D’Ambrosio riparte dal Monza: decisivo il blitz di Galliani, che si assicura un difensore esperto e affidabile. Visite in corso

Danilo D’Ambrosio è pronto a cominciare una nuova avventura in Serie A. Dopo quasi dieci anni all’Inter, il difensore napoletano svincolato dal 30 giugno ripartirà dal Monza del tandem Galliani-Palladino.

In questi minuti il classe ’88, arrivato quindi a parametro zero, sta svolgendo le visite mediche di rito. Poi – nel pomeriggio a Monzello – potrà firmare il suo nuovo contratto, che avrà durata annuale con opzione per il secondo anno in favore del club brianzolo e legato alla salvezza. Nei giorni scorsi sembrava quasi scontata la firma con il Genoa, neopromossa che già pregustava l’arrivo di peso di un giocatore così esperto. I rossoblù erano balzati in pole, poi il blitz di Galliani ha fatto riflettere D’Ambrosio, che si è preso qualche giorno e alla fine ha scelto il Monza. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un sondaggio della Lazio. Per i brianzoli è il secondo colpo a zero proveniente dall’Inter dopo Gagliardini. Settimo acquisto estivo di Galliani e Modesto dopo Cittadini, Izzo, Gagliardini, Valentin Carboni, Kyriakopoulos e Gori.