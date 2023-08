Ultimatum Mbappe, il Psg fissa la data: 12 agosto

Uno dei principali protagonista di questa sessione di mercato è Mbappe con il PSG che ha fissato la data dell’ultimatum

E’ uno dei giocatori più forti del calcio e, nell’ultimo Mondiale, stava trascinando la Francia alla vittoria della competizione. In finale, contro l’Argentina, ha realizzato una splendida tripletta ma non è bastato per alzare la coppa che è stata vinta da Messi e compagni ai calci di rigore. Il talento del PSG è uno dei principali protagonisti di questa sessione di calciomercato; il contratto del classe 1998 scade nel 2024 con il giocatore che ha deciso di non rinnovare fino al 2025.

Il rapporto tra il giocatore e la società è ormai ai minimi storici e una dimostrazione è arrivata dalla decisione, del club, di non portare il giocatore in tournée dove la squadra si sta preparando in vista della prossima stagione anche se, contro l’Inter, è arrivata una sconfitta per due a uno. Se da una parte Luis Enrique deve pensare a come far funzionare una squadra che sta affrontando una vera e propria rivoluzione, dall’altra la società deve risolvere la situazione legata a Mbappe.

Il futuro dell’attaccante, infatti, è tutto da scrivere con il giocatore che ha rifiutato una super proposta dall’Arabia Saudita; la volontà di Mbappe sembra essere quella di andare al Real Madrid ma la trattativa non è semplice. Il contratto in scadenza nel 2024 favorisce il club spagnolo che potrebbe decidere di prenderlo a parametro zero ma i parigini non sono di questo avviso e vogliono monetizzare dalla cessione del francese già in questa sessione di mercato.

Mbappe rischia di restare fuori rosa: 12 agosto data chiave

In una situazione del genere bisogna andare a registrare anche la posizione del PSG; il club francese, come riportato As, può anche decidere di lasciare Mbappe senza giocare per tutta la stagione qualora il francese restasse al club parigino anche al termine di questa sessione di mercato. Uno scenario deleterio per l’attaccante visto la presenza, una volta finita la prossima stagione, sia degli Europei sia dei giochi Olimpici.

La possibilità che Mbappe resti senza giocare verrà chiarita il prossimo 12 agosto; il PSG, in quella data, farà il suo esordio in campionato contro il Lorient. Il rischio concreto è che l’attaccante, qualora fosse ancora del PSG, non venga convocato per il match. Situazione, dunque, da monitorare con la massima attenzione; il futuro di Mbappe è ancora tutto da decidere ma i rapporti tra il centravanti e il club di appartenenza sono sempre più tesi.