L’Inter di Inzaghi ribalta il Psg: decide un gol di Sensi

Amichevole per l’Inter di Inzaghi che ha affrontato, e battuto, il PSG; i nerazzurri hanno ribaltato l’iniziale svantaggio targato Vitinha

Continua la preparazione estiva dell’Inter; i nerazzurri stanno cercando di mettere minuti nelle gambe e trovare la miglior condizione fisica in vista della prima giornata di campionato. L’amichevole contro il PSG è servita per permettere ad Inzaghi di avere ulteriori risposte che sono, effettivamente, arrivate.

In attesa di rinforzi tra cui il portiere, Inzaghi ha visto una squadra con carattere e forza; i nerazzurri, infatti, hanno saputo reagire all’iniziale svantaggio firmato Vitinha capace di sfruttare l’errore, in uscita, di Lautaro Martinez. Nonostante la solita girandola di cambi, i ragazzi di Inzaghi hanno imposto la loro qualità con due grandi azioni che hanno portato prima al pareggio e poi al successivo vantaggio.

Grande protagonista è stato, senza nessun dubbio, Frattesi; il centrocampista, arrivato dal Sassuolo in questa sessione estiva di mercato, ha prima servito Esposito e poi Sensi bravi a battere Donnarumma. Un due a uno importante non tanto per il risultato (si tratta di una gara amichevole) ma per il segnale mandato da una squadra che si prepara a vestire un ruolo da assoluta protagonista nel corso della prossima stagione.