Inter, Inzaghi elogia i suoi: “Ora lavoriamo sulla brillantezza”

L’Inter batte in rimonta il Paris Saint-Germain nell’amichevole disputata quest’oggi a Tokyo: indicazioni importante per Simone Inzaghi

Dall’amichevole con il Paris Saint-Germain arrivano indicazioni positive per Simone Inzaghi: lo ha dichiarato lo stesso allenatore nerazzurro dopo la vittoria in rimonta.

Archiviato il pareggio con l’Al Nassr di Brozovic, Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto per la vittoria in rimonta nell’amichevole disputata quest’oggi a Tokyo contro il Paris Saint-Germain. Indicazioni positive, dunque, per il tecnico nerazzurro come confermato al termine del match. “Abbiamo giocato una partita importante contro una squadra molto tecnica, forte” ha dichiarato Inzaghi, ammettendo: “Abbiamo sofferto inizialmente poi ci siamo organizzati bene, abbiamo migliorato la nostra gestione, creato le nostre occasioni, siamo andati sotto per l’eurogol di Vitinha e poi siamo stati bravi a ribaltarla”.

Al rientro in Italia ci sarà ancora da lavorare in vista dell’inizio del campionato: “Dovremo lavorare sulla brillantezza dato che i carichi di lavoro sono importanti, stiamo lavorando bene però con tanto caldo, cercheremo di migliorare ancora. I ragazzi hanno dato grande disponibilità e sono contento per come si stanno allenando. Stiamo lavorando dal 13 luglio, i Nazionali sono arrivati il 18, abbiamo tanto da migliorare ma sono contento per l’applicazione che vedo giornalmente da tutti i ragazzi. Com’è andato il tour in Giappone? Bene, abbiamo lavorato tanto, c’è tanto caldo e il fuso orario difficile da smaltire ma sono soddisfatto, i ragazzi hanno dato grande disponibilità”.

Inter, le parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria sul Paris Saint-Germain

Tanta soddisfazione anche nelle parole di Lautaro Martinez dopo la vittoria sulla squadra di Luis Enrique: “Nei primi minuti eravamo in difficoltà, poi ci siamo organizzati e abbiamo fatto bene ed è importante perché vuol dire che in campo ci parliamo e ci aiutiamo”.

Nella ripresa si è vista un’altra Inter: “Abbiamo iniziato bene poi è arrivato il loro gol da fuori area e i nostri. Devo fare i complimenti ai miei compagni perchè anche i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno fatto un grande lavoro e questo è importante per noi. Come mi trovo con Thuram? Ci conosciamo da poco ma stiamo lavorando per conoscerci sempre meglio, stiamo tutto il giorno insieme, facciamo doppio allenamento e questo serve molto”