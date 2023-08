Donnarumma alla Juventus: ecco l’indizio sul buon esito dell’affare

In un modo o nell’altro Gigio Donnarumma finisce sempre sotto i riflettori. Un suo ritorno in Italia diventa nuovamente argomento da esplorare

Le note vicende extra campo delle scorse settimane hanno scosso inevitabilmente Gigio Donnarumma, coinvolto suo malgrado in una situazione spiacevole. Ora l’estremo difensore italiano è chiamato a resettare e a concentrarsi al 100% su quella che sarà la sua prossima e terza stagione a Parigi.

L’obiettivo di squadra di un PSG in fase di rivoluzione, è sempre quello di provare a vincere la Champions League. Ambizioni alte che stuzzicano anche il portiere azzurro classe 1999 che non è stato esente da critiche nelle scorse annate all’ombra della Torre Eiffel. Al netto delle recenti vicende di cronaca, il nome di Donnarumma è tornato in auge anche in ottica calciomercato, con quell’ipotesi di ritorno in Italia che si rifà viva.

La prima squadra italiana associata al nome del guardiano della Nazionale è come sempre la Juventus. I bianconeri, legati tra i pali a Szczesny fino al 2025 dopo il fresco rinnovo, da anni ormai sono accomunati al profilo dell’ex milanista, che ora come ora è nuovamente accostato ad un rientro in Serie A.

Calciomercato Juventus-Donnarumma: le quote dei bookmakers

Donnarumma-Juventus rappresenterebbe ancora una volta un’idea, una suggestione stuzzicante che dipenderebbe comunque strettamente dal destino dello stesso Szczesny, attuale numero uno di Allegri.

Dopo l’addio al Milan, e all’Italia, del 2021 torna quindi sotto le luci della ribalta l’ipotesi di rientro italiano del portiere della Nazionale. Secondo i bookmakers di turno Donnarumma potrebbe infatti lasciare Parigi proprio per vestirsi di bianconero Juventus.

Per alcuni siti di scommesse illustri come ‘Sisal’ e ‘Better’ l’approdo del classe 1999 in quel di Torino entro la fine del calciomercato è quotato a 5. Una quota non particolarmente alta e legata però inevitabilmente a doppio filo anche alle strategie in porta della Juventus. La trattativa, eventualmente, sarebbe quindi legata anche all’ipotesi Bayern per Szczesny, mentre l’alternativa, anche lui pagato a 5, sarebbe il giovane Marco Carnesecchi, l’ultimo anno in prestito alla Cremonese dall’Atalanta.