Svolta per Kessie: il Barcellona dice sì allo scambio

C’è un affare di mercato in particolare che potrebbe legare questa estate Juventus e Barcellona, già abituate a chiudere trattative tra di loro. Per Kessie però stavolta potrebbe esserci un altro risvolto

La Juventus punta a potenziare il proprio centrocampo col nome di Franck Kessie da ormai diverso tempo aleggia attorno al club bianconero. Massimiliano Allegri necessita di alternative d’esperienza in mediana, e l’ex milanista è un nome che intriga vista la sua situazione.

Al Barcellona non è scoccata la scintilla per l’ivoriano, che non è certamente al centro del villaggio immaginato da Xavi Hernandez. L’allenatore del Barça ha infatti altre idee, e Kessie potrebbe partire già questa estate, un anno dopo il suo arrivo al Camp Nou a costo zero dal Milan.

Per caratteristiche sarebbe perfetto per il centrocampo della Juventus, che necessita di muscoli ed esperienza, ma va trovata l’intesa con il club catalano e col calciatore, che per larghi tratti era convinto di rimanere ancora in Catalogna per provare a giocarsi le sue carte, il tutto però senza dimenticare la suggestione di una esperienza in Premier League.

Proprio la strada verso l’Inghilterra potrebbe essere battuta in direzione Londra, ponendo un altro ostacolo per la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona può sbloccare Lo Celso: intrigo Kessie-Tottenham

Non va infatti escluso un futuro in Premier per Kessie che potrebbe divenire anche merce di scambio per lo stesso Barcellona per arrivare ad un altro obiettivo a centrocampo.

Nel mirino dei catalani c’è infatti Giovani Lo Celso, argentino che era stato accostato anche al Napoli, e che potrebbe cambiare ancora una volta aria dopo il suo prestito al Villarreal. Stando a quanto sottolineato da ‘Jijantes’ qualora il Barça decidesse di intavolare uno scambio con opzioni come Lenglet (ex Tottenham) o lo stesso Kessie, potrebbe essere facilitato l’arrivo di Lo Celso alla corte di Xavi.

Il giocatore argentino diventerebbe quindi maggiormente praticabile qualora i catalani offrissero una merce di scambio importante. Un affare quello con Kessie che chiaramente manderebbe ko la Juventus per l’ivoriano.