Milan, pronte sei cessioni: obiettivo 50 milioni di euro

Il Milan, dopo diversi acquisti, vuole sfoltire la rosa; l’obiettivo della società rossonera è incassare cinquanta milioni da sei cessioni

Nella passata stagione, i rossoneri sono usciti dalla corsa scudetto troppo presto; il Milan ha dovuto dire addio ai sogni di gloria nel mese di febbraio dopo aver inanellato una serie di risultati decisamente negativi. In Champions ok la semifinale ma il doppio confronto con l’Inter è stato dominato dai nerazzurri. L’obiettivo, per la prossima stagione, è quello di cambiare marcia ed essere protagonista in tutte le competizioni.

Proprio per questo, il Milan è (senza ombra di dubbio) la società italiana più attiva sul mercato; sono diversi gli innesti regalati a Pioli con l’allenatore che può contare su una rosa importante in vista della prossima stagione. L’arrivo di Musah, manca solamente l’ufficialità, sarà l’ottavo colpo di mercato dei rossoneri che stanno mandando un segnale piuttosto chiaro alle dirette pretendenti per il titolo. Un mercato importante, dunque, quello che sta facendo il Milan; i rossoneri, però, devono anche sfoltire la rosa con la cessione di giocatori considerati non più centrali all’interno del sistema di gioco di Pioli.

Dopo l’addio di Gabbia, passato in prestito al Villarreal e quella imminente di Rebic (direzione Besiktas), il Milan ha bisogno di altre cessioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport sono diversi i giocatori che possono lasciare il club rossonero. Iniziamo da Messias; l’esterno offensivo, chiuso dai nuovi arrivati, può trasferirsi al Besiktas. A livello offensivo può salutare anche Saelemaekers che rischia di trovare poco spazio nel corso della prossima stagione visto i nuovi acquisti nel reparto offensivo.

Milan, anche Origi e De Ketelaere possono salutare: i rossoneri vogliono sfoltire la rosa

Nella scorsa stagione Origi e De Ketelaere non sono riusciti a rendere come avrebbero voluto; in questa sessione di mercato entrambi possono salutare il Milan. L’attaccante, non partito per la tournée, può finire in Arabia mentre il trequartista è seguito dal PSV. Un’altra possibile cessione è quella di Adli seguito da tre club; stiamo parlando di Lille, Siviglia ed Eintracht Francoforte.

A livello difensivo, invece, Ballo-Toure sembra destinato a lasciare il Milan; sul giocatore è forte l’interesse del Fulham e del Bologna anche se il club italiano non soddisfa le richieste dei rossoneri. Queste, dunque, le sei cessioni che la società rossonera sembra avere in programma; l’obiettivo è quello di ricavare, in totale, una cifra intorno ai cinquanta milioni di euro. A quel punto non sarebbe da escludere un nuovo colpo in entrata di una squadra decisa a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.