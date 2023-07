Non gioca nemmeno un minuto: Allegri fa i salti di gioia

La Juventus ha le idee chiare sul mercato per rinforzare lo scacchiere di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione e puntare a vincere lo scudetto

Franck Kessie sempre più lontano dai progetti del Barcellona e di Xavi. Il centrocampista maliano, al pari di Lenglet, non è stato utilizzato dal tecnico blaugrana nel ‘Clasico’ di Dallas contro il Real Madrid.

L’ex Milan e il difensore sono stati gli unici due a non essere stati impiegati da Xavi nella goleada (3-0 il risultato finale per il Barça) ai danni dei ‘Blancos’ allenati da Ancelotti. Un chiaro segnale come Kessie sia ormai fuori dai piani del Barcellona, nonostante la volontà del giocatore di continuare a giocarsi le proprie carte in Catalogna. Xavi e la dirigenza blaugrana spingono il centrocampista classe ’96 verso l’addio, con la Juventus in prima fila per assicurarsi le prestazioni del nazionale ivoriano. Il sodalizio bianconero lavora per un prestito con obbligo si riscatto per Kessie, che intanto guarda con maggiore convinzione a un’avventura in Premier League con l’addio al Barça.

Calciomercato Juventus, Kessie fuori dai piani di Xavi: assist per Giuntoli

La Juventus non giocherà la prossima Conference League e al momento la priorità alla Continassa è quella di sfoltire la rosa piazzando tutti gli esuberi non congeniali ad Allegri per il prossimo campionato.

Il nuovo Dt Giuntoli e l’allenatore livornese sono in pressing comunque per convincere Kessie ad accettare il ritorno in Serie A con la casacca bianconera e intanto devono guardarsi dalla pericolosa concorrenza del Tottenham da Oltremanica. L’ex milanista è un pallino di Allegri, che lo ha messo in cima alla lista della spesa insieme a Romelu Lukaku per completare lo scacchiere della ‘Vecchia Signora’ e puntare allo scudetto nella prossima stagione.