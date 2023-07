Giuntoli gli ha fatto cambiare idea: il big accetta la Juventus

Dopo appena un anno Franck Kessie potrebbe anche fare ritorno in Serie A. Resta in piedi l’ipotesi Juve: la situazione tra l’ivoriano e il Barcellona

Uno dei grandi obiettivi della Juventus per il centrocampo è il solito Franck Kessie, mediano ivoriano di proprietà del Barcellona che l’estate 2022 approdò al Camp Nou dopo la fine del suo contratto col Milan. A distanza di appena un anno le carte in tavola potrebbero essere nuovamente ribaltate.

Al Barça Kessie non ha lasciato di certo un segno indelebile, e non è tra le scelte principali di Xavi nelle gerarchie interne per il centrocampo. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della decisione dei blaugrana di far partire Kessie insieme al resto del gruppo per la tournée negli USA, il tutto però mentre si resta con un velo di incertezza sul suo futuro.

Mentre la Juventus lavora col Barça, va anche considerata la volontà dello stesso calciatore, fondamentale per sperare in una fumata bianca nel prossimo futuro. Kessie infatti sembrava infatti desideroso di restare nel club catalano o in alternativa di tentare un’esperienza in Premier League.

Le carte in tavola, visto anche il pressing della Juve e il passare del tempo, potrebbero però cambiare.

Calciomercato Juventus, Kessie apre alla porta d’uscita: può dire addio al Barcellona

Dalla Spagna rilanciano sul futuro di Kessie, con ‘Relevo’ che evidenzia come inizino a fare effetto anche le pressioni del Barcellona che da settimane gli fa capire come non rientri nei piani di Xavi.

Il rapporto con l’allenatore è al minimo storico e a dispetto dell’iniziale volontà di restare ancora pare che il calciatore stia cambiando idea, iniziando a valutare le opzioni. La Juventus e Giuntoli, che lo aveva osservato anche ai tempi del Napoli, insistono sull’ivoriano.

La pressione del neo dirigente juventino non si attenua, e la novità dalla fonte spagnola risiede nel fatto che per la prima volta Kessie starebbe seriamente pensando di andarsene. L’ex rossonero considera quindi altre strade, al netto della Premier, e la Juventus resta quindi alla finestra pronta a colpire qualora si sbloccasse la situazione, con il calciatore che ora accetta anche altre possibilità.