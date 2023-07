Donnarumma alla Juventus, ci risiamo: ecco cosa sta succedendo

Il nome di Gianluigi Donnarumma torna nel mirino della Juventus: l’estremo difensore ex Milan possibile successore di Szczesny

Una tentazione, un’idea che torna attuale: è quella di Gianluigi Donnarumma in orbita Juventus. Il nome del portiere fu accostato ai bianconeri già nel 2021, prima del passaggio al Paris Saint-Germain e ora torna di grande attualità.

Anche quest’estate, il nome di Gianluigi Donnarumma finisce in orbita Juventus. Un accostamento avvenuto già nell’estate del 2021, prima del trasferimento faraonico al Paris Saint-Germain dopo l’addio al Milan. E ora il nome dell’estremo difensore classe ’99 viene accostato di nuovo ai colori bianconeri, in considerazione di un eventuale addio di Wojciech Szczesny che potrebbe finire al Bayern Monaco dopo la cessione di Sommer all’Inter.

Dunque, Gianluigi Donnarumma potrebbe essere l’erede di Szczesny, anche se ci sono diversi ostacoli da superare affinché Gigio si ritrovi a vestire la maglia della Juventus. Il Bayern Monaco, infatti, andrà a caccia di un portiere in considerazione dell’imminente addio di Sommer e l’incertezza della condizione fisica di Neuer. Il possibile nuovo estremo difensore del club bavarese potrebbe essere David Raya del Brentford, ma la candidatura di Szczesny potrebbe essere altrettanto valida, anche se i tempi dell’eventuale trattativa sarebbero tutt’altro che rapidi.

Calciomercato Juventus, Donnarumma possibile erede di Szczesny

Nel caso in cui dovesse sbloccarsi la trattativa per il passaggio di Szczesny al Bayern Monaco, la Juventus potrebbe avviare i contatti col Paris Saint-Germain per cercare di riportare in Italia il portiere ex Milan.

Appena poche settimane fa, Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, aveva smentito presunti problemi tra il portiere assistito dalla scuderia Raiola e il nuovo tecnico dei parigini, Luis Enrique. Ma la possibilità di tornare a giocare in Serie A potrebbe spingere l’estremo difensore a valutare la possibilità di lasciare il Paris Saint-Germain quando manca ancora un mese alla fine della sessione estiva di calciomercato.