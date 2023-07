Juve, erede di Szczesny ‘gratis’: scartato Donnarumma

Il portiere polacco è stato inserito dal Bayern Monaco tra gli obiettivi di questa estate

Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri dalla Germania è arrivata un’indiscrezione che riguarda la Juventus. Wojciech Szczesny, infatti, sarebbe entrato nell’elenco dei portieri seguiti con grande attenzione dal Bayern Monaco in questa finestra di mercato.

Come raccontato dalla nostra redazione, nonostante il tira e molla degli ultimi giorni, Yann Sommer si sta avvicinando piccoli passi verso l’Inter. Il club nerazzurro, grazie agli ottimi rapporti con il club bavarese, sta finalmente per chiudere l’ingaggio del portiere svizzero per un’operazione da circa 4,5 milioni di euro. Un acquisto vitale per la formazione di Simone Inzaghi, dopo aver perso nel giro di poche settimane sia Samir Handanovic che André Onana.

La cessione dell’estremo difensore del Bayern Monaco, potrebbe innescare un pericoloso effetto domino. I tedeschi, infatti, dovranno necessariamente rimpiazzare lo svizzero con un profilo di alto livello, a fronte dell’infortunio prolungato di Manuel Neuer. Il tedesco, infatti, non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo e non rientrerà a disposizione di Thomas Tuchel sia per la finale di Supercoppa di Germania che per l’esordio stagionale alla prima di Bundesliga.

Calciomercato Juve, Perin l’erede di Szczesny: Donnarumma bocciato

Qualora il Bayern Monaco dovesse partire realmente all’assalto di Szczesny, la Juve dovrebbe ovviamente ricercare sul mercato al più presto un sostituto.

Va ricordato che l’estremo difensore polacco ha da poco esteso il suo contratto sino al 2025, grazie all’attivazione automatica del rinnovo con i bianconeri dello scorso giugno. Nel sondaggio lanciato sui social di Calciomercato.it, secondo gli utenti di Twitter la Juventus piuttosto che rituffarsi sul mercato in entrata dovrebbe invece puntare su risorse interne, dando quindi fiducia a Perin.

Il portiere italiano è stato infatti votato dal 41,7% dei tifosi, lasciandosi alle spalle un candidato molto forte alla panchina bianconera come Gigio Donnarumma, secondo al 27,2%. Al terzo posto un altro italiano giovane e promettente come Marco Carnesecchi dell’Atalanta, davanti all’esperto David De Gea – libero sul mercato dei parametri zero – che chiude la classifica con l’8,7%.