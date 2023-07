Ribaltone Morata: niente clausola e scenario a sorpresa

Il nome del centravanti spagnolo è stato accostato a diversi club del campionato italiano negli ultimi mesi

Quella legata ad Alvaro Morata è diventata ormai da qualche tempo una vera e propria telenovela. Lo spagnolo, che in Italia ha vestito per ben due volte la maglia della Juventus, è stato sino a questo momento uno dei profili più ricercati sul mercato in Serie A. Oltre ai bianconeri, anche Milan (in un primo momento), Roma e Inter hanno avanzato diversi sondaggi.

Spinti dalla grande stima nutrita da José Mourinho nei suoi confronti, i giallorossi nelle scorse settimane erano andati oltre il semplice interessamento con l’Atletico Madrid per Morata. A frenare sino a questo momento l’assalto definitivo della Roma per lo spagnolo, oltre ad un ingaggio importante, è stata però la trattativa parallela portata avanti da Tiago Pinto con il pallino Gianluca Scamacca, centravanti che la proprietà vorrebbe riportare nella Capitale dal West Ham con la formula del prestito.

Spiazzata dalla rottura improvvisa con Romelu Lukaku, anche l’Inter si è ritrovata a valutare seriamente l’acquisto dello spagnolo. Il club nerazzurro, come raccontato dalla nostra redazione, aveva incontrato pure gli agenti del calciatore a Milano riscontrando una disponibilità di massima da parte del ragazzo al trasferimento. Trattativa che non è sino a questo momento decollata per una serie di motivi: da una parte per la clausola da 21 milioni di euro fissata sul contratto con i ‘colchoneros’, dall’altra per la concorrenza di un altro obiettivo molto forte per l’attacco di Simone Inzaghi come Balogun.

Calciomercato Inter, ribaltone Morata: può rimanere all’Atletico Madrid

A cambiare tra lo stupore generale il futuro di Morata, secondo quanto riportato da ‘Goal’, potrebbe essere il Cholo Simeone.

Ad oggi, infatti, nessun club ha palesato all’Atletico Madrid la volontà a pagare il costo della clausola. Per questa ragione, il Cholo Simeone ha deciso di portare con sé lo spagnolo nella tournée in Corea e utilizzarlo da titolare in coppia con Griezmann. Il tecnico argentino non ha mai nascosto il suo debole per le capacità tecniche di Morata e sarebbe ben contento di averlo a disposizione per un’altra stagione.