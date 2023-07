Lo scambio per Kane sblocca il giro di bomber: occhio a Vlahovic

Lo scambio per Kane sblocca il domino degli attaccanti: può essere coinvolto anche Dusan Vlahovic

Harry Kane via dal Tottenham, ora c’è anche la carta giusta per convincere gli Spurs. L’attaccante inglese è al centro di un intrigo di mercato con Psg e Bayern Monaco soprattutto che vorrebbero soffiarlo alla società londinese.

I bavaresi sembrerebbero pronti a chiudere l’affare, dopo che era stato trovato una bozza di accordo anche con il calciatore. Il problema era rappresentato dalla valutazione del Tottenham, ritenuta troppo elevata dal club tedesco. Ora le cose potrebbero cambiare perché è stata trovata la carta che potrebbe agevolare la trattativa.

A parlarne è il ‘Telegraph’ che racconta di un calciatore in forza al Bayern Monaco che il Tottenham vorrebbe portare in Inghilterra. Si tratta di Mathys Tel, 18 anni, attaccante francese che lo scorso anno ha realizzato 6 gol in prima squadra. Il suo talento ha attirato l’attenzione degli Spurs che – stando al tabloid britannico – nel prossimo incontro con il Bayern vorrebbero provare a inserire il giovane nell’affare Kane.

Calciomercato Juve, Kane-Bayern: cosa succede con Vlahovic

Se dovesse sbloccarsi la trattativa Bayern–Tottenham per Kane, cambierebbero le cose anche per la Juventus e Dusan Vlahovic. L’inglese, infatti, è anche un obiettivo del Paris Saint-Germain, società che ha messo gli occhi anche sul bomber serbo.

Perso Kane, se davvero dovesse approdare in Germania grazie all’inserimento di Tel nell’affare, i parigini potrebbero stringere i tempi per il numero 9 della Juventus per rinforzare il proprio attacco che, dopo aver perso Messi, vede vicino anche l’addio di Mbappe. Un intreccio da tenere d’occhio quindi con Kane che potrebbe sbloccare il domino dei bomber.