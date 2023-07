Juventus costretta a cedere: l’Inter fa l’affare migliore col titolare di Allegri

Il club bianconero sarà costretto a cedere uno dei suoi pezzi pregiati a causa dall’esclusione dalle Coppe

Un anno di squalifica dalle coppe europee ed una maxi multa da 20 milioni di euro: è questo l’esito dell’ultima sentenza Uefa che mette fine all’inchiesta portata avanti negli ultimi mesi sui conti della Juve, rispetto alla quale il club bianconero ha già annunciato di non voler presentare ricorso.

Un verdetto in linea con le previsioni degli ultimi mesi, che obbliga dunque la Juve a rinunciare alla Conference League per la prossima stagione e agli introiti derivanti dalla competizione Uefa. Un duro colpo per la società bianconera che dovrà dunque rivedere i propri piani sul mercato in entrata e che potrebbe decidere di sacrificare in uscita uno dei suoi big, come già lasciato intendere nel giorno della presentazione a Torino da parte del nuovo ds Cristiano Giuntoli.

Da Federico Chiesa a Dusan Vlahovic, in casa Juve di certo non mancano i calciatori di talento e dal potenziale economico importante per le casse bianconere. Da questi presupposti, nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti – a fronte delle cessioni cui potrebbe essere costretta la società juventina – quale sarebbe il miglior colpo dalla formazione di Max Allegri per i rivali diretti del campionato italiano.

Calciomercato Inter, deciso il colpo Szczesny dalla Juve

A strappare il primo posto è stato il trasferimento di Wojciech Szczesny dalla Juventus all’Inter con il 38,5% dei voti.

Un affare assolutamente logico in questo preciso momento storico per i nerazzurri, alla ricerca di un nuovo portiere dopo aver ceduto in questa sessione sia Samir Handanovic per la scadenza del contratto, che André Onana per una maxi plusvalenza dal Manchester United. Al momento, però, va ricordato che i nerazzurri sono vicinissimi a chiudere il colpo Sommer dal Bayern Monaco dopo un lungo inseguimento delle ultime settimane.

Tornando al sondaggio, invece, i tifosi su Twitter hanno decretato al secondo posto il passaggio di un esubero bianconero come McKennie alla Roma con il 26,6%. Alle spalle del centrocampista americano lo ‘scippo’ del Milan su Iling-Junior con il 22,5%, davanti a Locatelli verso il Napoli al 12,4%.