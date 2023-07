UFFICIALE, Juventus fuori dalla Conference: doppia stangata UEFA

Juventus, il verdetto UEFA è arrivato: l’annuncio ufficiale che fuga ogni dubbio. Le ultimissime

Dopo il patteggiamento varato con la Procura Federale che di fatto ha chiuso il caso legato alla manovra stipendi, in casa Juventus c’era molta attesa per capire quale sarebbe stato il verdetto UEFA in merito alla possibile esclusione dei bianconeri dalla Conference League.

Il massimo organo internazionale, infatti, si è ritrovato a discutere sulla presunta violazione da parte della Juventus del settlement agreement. Le indiscrezioni e le anticipazioni circolate nelle ultime ore hanno trovato conferme ufficiali; con una nota apparsa sul proprio sito, infatti, l’UEFA ha annunciato l’esclusione della Juventus dalla Conference League, con i bianconeri che dovranno anche pagare una multa che nella peggiore delle ipotesi si attesterà sui 20 milioni di euro. A prendere il posto della Juventus in Conference League, dunque, sarà la Fiorentina. Ecco la nota ufficiale:

“La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso:

1) escludere la Juventus dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24;

2) e di imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA.”