Bremer e Chiesa via insieme: dalla Juventus ai rivali in Serie A

Sia il difensore che l’esterno non sono incedibili, tuttavia per strapparli ai bianconeri servirebbero offerte davvero importanti. Ipotesi clamorosa di mercato

Nessun calciatore, nel mercato e nel calcio di oggi, è davvero incedibile. Non lo sono soprattutto quelli della nostra Serie A. Quelli del Milan e dell’Inter. Quelli della Juventus, ieri ufficialmente esclusa dalle coppe europee per una stagione.

Niente Conference League per i bianconeri di Allegri, nel pieno di una – complicata – rivoluzione che può fare diverse ‘vittime’. Di illustri, vedi Vlahovic e Federico Chiesa. E Bremer? Anche lui, in caso di offerte irrifiutabili.

Proprio i nomi di Bremer e Chiesa sono i protagonisti dell’intervento a ‘Radio Marte’ di Marchetti, collega di ‘Sky Sport’.

Dei due bianconeri sopracitati si parla addirittura in chiave azzurra, considerato che il club Campione d’Italia ha necessità di inserire in organico il sostituto di Kim, andato al Bayern Monaco, e di dare un’aggiunta importante alle corsie esterne d’attacco.

Garcia ripartirà dal 4-3-3 spallettiano e sono in uscita sia Lozano che Politano. Il rimpiazzo del messicano potrebbe essere Tete, il quale ha già detto sì a un triennale.

Bremer e Chiesa dalla Juventus al Napoli: ostacoli economici

Bremer e Chiesa al Napoli, siamo nel fantamercato come fa intendere Marchetti.

“Bremer per la difesa del Napoli? A livello tecnico credo che lu sia uno dei migliori difensori in Italia, ma non è alla portata sul piano economico. Il Napoli non vuole spendere troppo per il difensore centrale, io ad oggi mi sentirei di escluderlo – le parole di Marchetti – Per quanto riguarda Chiesa, tutto è possibile ma dipende dal prezzo. È uno dei migliori giocatori italiani, ma se debbo spendere 50 milioni, magari ci penso… Peraltro ha un ingaggio alto”.