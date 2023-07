L’Inter accelera: regalo e firma per Inzaghi

La dirigenza dell’Inter ha deciso: accelerata per la firma, pronto il regalo per Simone Inzaghi prima dell’inizio della stagione

L‘Inter è sempre più vicina a Sommer, erede designato di Onana tra i pali dopo il trasferimento al Manchester United del nazionale camerunense.

Oltre al rinforzo tra i pali, Simone Inzaghi aspetta il nuovo centravanti vista la rottura con Lukaku e la casella rimasta vuota nel reparto offensivo. Si è raffreddata la pista Morata, mentre in pole nella lista dei desideri di Marotta e Ausilio rimane sempre Balogun. La dirigenza interista proverà a intensificare i discorsi con l’Arsenal, che per il momento non fa sconti e valuta circa 50 milioni di euro il giovane centravanti ex Reims. Intanto anche Ausilio è volato in Giappone insieme a Zhang ed è atteso un vertice in terra nipponica anche per parlare del possibile rinnovo di Inzaghi.

Il tecnico piacentino conserva la stima di tutto il management e del presidente, con la firma sul prolungamento oltre il giugno 2024 che potrebbe anche arrivare prima della fine del mercato estivo. L’Ad Marotta non vorrebbe iniziare il campionato con il contratto dell’allenatore in scadenza e l’Inter sta pensando di accelerare i tempi sul rinnovo dell’ex Lazio che firmerebbe per una o due stagioni in più con il club vicecampione d’Europa.