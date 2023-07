Inter, per il portiere si aspetta un favore… dalla Juventus

Il mercato dei portieri si muove, forse di più di quello degli attaccanti al momento. In Italia, una big come l’Inter è rimasta senza interpreti del ruolo e per forza di cose si deve muovere al più presto

C’è un triangolo che unisce Milano e Torino, sponda Juventus, passando per Monaco di Baviera, in casa Bayern. Sul tavolo, i nomi di due portieri esperti come Yann Sommer e Wojciech Szczesny.

In Baviera assicurano che Manuel Neuer non vuole lasciare lo scettro e punta a riappropriarsi del trono da titolare, in vista degli Europei del 2024. In ogni caso al Bayern Monaco hanno iniziato a sondare il terreno, dal momento che Yann Sommer, forte portiere svizzero, vuole l’Inter per una maglia da titolare.

In Germania uno dei nomi vagliato è quello di Szczesny, esperto estremo difensore della Juventus. Per questioni di età e di ingaggio, il polacco non è però in cima alla lista di gradimento dei bavaresi. Sempre secondo il quotidiano torinese, prima dell’ex Roma e Arsenal, sul taccuino della dirigenza tedesca ci sono i nomi Raya del Brentford, Bono del Siviglia, Mamardarschwili del Valencia, Sanchez del Brighton, Garbata del Copenaghen e addirittura lo svincolato De Gea. Un vero e proprio casting all’Allianz Arena.

Calciomercato Inter: la Juventus è pronta a fare un favore a Marotta

Le vie del mercato sono infinite e mai come questa estate gli incroci sull’asse Inter-Juventus sembrano essere all’ordine del giorno.

La Juventus non ha mai affermato di voler vendere Wojciech Szczesny, ma come detto da Giuntoli: “Nessuno è incedibile”. Il polacco, dal canto suo, ha sempre dichiarato di voler proseguire la sua avventura in bianconero. Non vanno però dimenticati gli screzi con mister Allegri alla fine della passata stagione, al termine del doppio confronto col Siviglia in Europa League. Dunque tutto può accadere, soprattutto se la Juventus eventualmente esclusa dalla Conference League, si ritroverebbe per i soli Campionato e Coppa Italia due “titolari”, contando ovviamente anche Mattia Perin.

Ecco quindi l’impensabile, i rivali di sempre che fanno il favore ai nerazzurri: il passaggio di Szczesny in Bundesliga sbloccherebbe di fatto quello di Sommer in Serie A, togliendo le castagne dal fuoco per l’Inter e facendo felice Simone Inzaghi, che sta allenando la sua squadra in Giappone senza portieri.