Dalla Juventus all’Inter: rescissione e altro tradimento

Non solo Cuadrado, un altro bianconero potrebbe raggiungere il colombiano all’Inter: firma dopo la rescissione

Dalla Juventus all’Inter, atto secondo. Dopo Cuadrado, approdato in nerazzurro al termine del suo contratto con la società piemontese, un altro bianconero potrebbe fare lo stesso tragitto.

Questione di opportunità, di occasioni da poter sfruttare, ma anche di voglia di cambiare aria e speranze di avere più possibilità di giocare. Ecco allora che è partita la telefonata da Torino a Milano: destinatari la dirigenza dell’Inter per capire quanto sia possibile completare un altro trasferimento dalla Juve ai nerazzurri.

Mittente è l’entourage di Alex Sandro: il terzino brasiliano non è uno degli incedibili di Allegri, anzi rappresenta al contrario uno dei calciatori che può essere sacrificabile per risparmiare ingaggio e liberare spazio in rosa. Ecco allora che dal suo staff sarebbe partita una telefonata all’Inter per sondarne la disponibilità al trasferimento.

Calciomercato Inter, Alex Sandro nerazzurro se rescinde

Stando a quanto riferito dall’account Twitter ‘Enganche’, Alex Sandro potrebbe seguire Cuadrado e approdare all’Inter. Una possibilità che la dirigenza nerazzurra avrebbe avallato nei contatti avuti con l’entourage del calciatore, anche se per far sì che ciò accade dovrebbero verificarsi almeno un paio di condizioni.

La prima è la risoluzione del contratto del terzino brasiliano con la Juventus. In questo modo, i nerazzurri potrebbero prendere Alex Sandro a zero. Prima però servirà cedere Gosens che ha diverse squadre sulle sue tracce. Come raccontato da Calciomercato.it, l’ex Atalanta piace in Germania, dove è seguito da Union Berlino e Wolfsburg, ma interessa anche in Premier League al Bournemouth.

Dovesse arrivare l’offerta giusta per la sua cessione, ecco che l’Inter potrebbe intraprendere la strada che porta ad Alex Sandro, soprattutto se da Torino daranno il via libera alla risoluzione di contratto, utile ai bianconeri per risparmiare il ricco ingaggio del brasiliano. Traccia da seguire, un’idea che nelle prossime settimane potrebbe tramutarsi in qualcosa di più o spegnersi prima ancora di diventare concreta.