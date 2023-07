Dove vedere la boxe in diretta in TV e in streaming?

Scopri dove vedere la boxe in diretta in Italia sui canali TV o in streaming, gratuitamente o attraverso un abbonamento: l’offerta di DAZN, Mola TV, Rai, YouTube.

Nonostante non sia più seguita come una volta, la boxe in Italia ha anche un grande numero di appassionati. Sebbene i tesserati alla FIP, Federazione Italiana Pugilistica siano poco più di 60.000, sono molti di più coloro che amano guardare i campioni delle sedici corde quando salgono sul ring.

Negli ultimi anni il proliferare delle piattaforme in streaming e OTT ha in qualche modo contribuito a disperdere questo interesse, perché spesso i fan si trovano costretti a rincorrere gli incontri da una piattaforma all’altra. Di seguito troveremo una piccola guida su quelle che possono essere i canali e le destinazioni in streaming per godersi gli incontri di boxe.

DAZN

Tra le piattaforme in streaming sportive più famose, non soltanto per il pugilato, c’è DAZN. La particolarità di questa piattaforma sta nella possibilità di poter scegliere anche un abbonamento football-free, DAZN Start, che permette la visione di tutti gli sport di DAZN fatta eccezione per il calcio. Una scelta mirata per raccogliere tutti quegli utenti che non sono interessati al calcio, ma agli sport da combattimento, al basket oppure ai motori. Per quanto riguarda la boxe, DAZN trasmette gli incontri più importanti di Matchroom, una delle promotion di pugilato più famosa al mondo.

RAI e RaiPlay

Soprattutto quando si parla di pugilato italiano ed europeo, la Rai resta uno dei canali TV che copre maggiormente gli eventi di questo sport, con particolare attenzione anche alla boxe femminile. Gli eventi in diretta possono essere poi rivisti in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Tra gli ultimi grandi incontri trasmessi ci sono sicuramente il Titolo UE dei pesi Gallo tra Picardi e Esteves, il Titolo Europeo dei Medi tra Signani e Prestot o quello dei pesi Gallo tra Lorusso e Perez. Sulla Rai solitamente è possibile vedere anche tutto il pugilato durante le Olimpiadi estive.

YouTube

Quando non c’è copertura televisiva, la Federazione Pugilistica Italiana trasmette alcune delle rassegne sul proprio canale YouTube, tutto completamente gratuito. È possibile, per esempio vedere i Campionati Italiani Assoluti o alcune rassegne di particolare valore tecnico. La qualità e la regia non sono quelle che siamo abituati a vedere su altre piattaforme, ma non è da sottovalutare. la possibilità di potersi godere dei match degli astri nascenti del pugilato nostrano.

Mola Tv

Mola Tv è una piattaforma di sport in streaming che da qualche anno ha fatto il suo ingresso sul mercato. Inizialmente completamente gratuita, ora ha introdotto un abbonamento dal costo di 3,99 euro mensili. L’offerta di Mola TV si concentra soprattutto sugli sport da combattimento: pugilato, MMA e kickboxing, con organizzazioni come Frank Warren Boxer, Boxxer, Bellator, Cage Warriors, Karate Combat.