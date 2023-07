Danso, i tackle alla Koulibaly e lo psicologo: alla scoperta dell’obiettivo del Napoli

Dal sogno proibito alle caratteristiche simili a Koulibaly: chi è Kevin Danso, l’obiettivo del Napoli per sostituire Kim Min-Jae.

Manca pochissimo all’inizio del secondo ritiro del Napoli, ancora privo del difensore titolare che prenderà il posto di Kim Min-Jae. La società ci sta lavorando serenamente, consapevole che le richieste dei club siano molto alte, proprio per via dell’esigenza della società azzurra. E’ il mercato.

Nelle ultime ore, però, dalla Francia è rimbalzata la notizia di un accordo tra il Napoli e Kevin Danso. Il difensore austriaco, protagonista in Ligue1 con il Lens, avrebbe già accettato la proposta economica di De Laurentiis. C’è ancora da convincere il club francese, il quale non si schioda dalle sue richieste decisamente elevate per il centrale. Il Lens ha già ceduto Fofana e Openda: non vorrebbe privarsi anche di un altro titolare, in vista della Champions League. C’è da dire, però, che il classe 1998 non ha ancora rinnovato con la sua attuale società, perché spingerebbe per essere ceduto.

Napoli, chi è Kevin Danso

Tra i difensori a cui Kevin si ispira c’è Van Dijk, il centrale della nazionale olandese e del Liverpool, capace di diventare nel giro di pochi anni uno dei più forti nel suo ruolo a livello mondiale. Ma le caratteristiche fisiche e tecniche del giocatore del Lens si avvicinano molto a quelle di Koulibaly. Infatti, è alto 190 cm ed è potente fisicamente.

Danso è bravo nell’affrontare gli avversari in uno contro uno e sfrutta il suo tempismo per intervenire in maniera corretta in tackle. In Francia oramai sono abituati alle sue scivolate o i suoi interventi che possono sembrare al limite, ma risultano sempre puliti.

E’ molto rapido e riesce sempre a recuperare le posizione. Ma soprattutto è un gigante bravissimo a sfruttare la sua altezza per i colpi di testa. Una possibile soluzione per i calci piazzati.

Danso, il sogno con l’Austria e le sedute con lo psicologo

Uno degli obiettivi della carriera di Danso è quello di vincere la Coppa del Mondo con l’Austria. Un traguardo ambizioso, lo sa bene: “Sarebbe un sogno, il più grande di tutti – ha rivelato il giocatore ad un’intervista a Kicker parlando del Mondiale – E’ molto difficile che si avveri, ma nel calcio può succedere di tutto. Voglio giocare ai massimi livelli e lavoro duro ogni giorno per far sì che questo accada prima o poi”.

L’occasione sta arrivando. Il centrale austriaco si è ben distinto in Ligue 1 in queste ultime due stagioni e l’interesse del Napoli non è da ignorare. Ma è chiaro che il fascino della Premier League è un richiamo anche per lui: “E’ un campionato attraente. Se ci fosse l’opportunità di ritornarci, sarebbe interessante”. Già, perché Kevin ha avuto modo di giocare qualche partita al Southampton, nel massimo campionato inglese, nella stagione 2019-20. Poche presenze e tante panchine, dopo il prestito tornò in Germania nella seconda serie tedesca.

C’è un particolare che distingue i campioni dai semplici professionisti: la cura del corpo e della mente. Kevin Danso ha rivelato di essere attento, soprattutto nel post gara, ad evitare infortuni ed essere pronto a giocare ogni tre giorni. Oltre ad esercizi fisici specifici che compie per farsi trovare sempre al top dai suoi allenatori, al Lens sfrutta lo psicologo del club una volta a settimana per imparare a gestirsi e conoscersi: “Cerco qualsiasi cosa che possa fare la differenza e migliorare il mio gioco”. Insomma, il giocatore ha le idee molto chiare e questo potrebbe aver spinto il Napoli a puntarci. Tre milioni all’anno per quattro stagioni. Lui ha detto sì. ora tocca al Lens abbassare le pretese e accettare la proposta di De Laurentiis.