Ribaltone Vlahovic, annuncio ufficiale: trattativa per il bomber

L’attaccante serbo potrebbe lasciare la Juventus in questa sessione dinnanzi ad una proposta economica importante

Nonostante il maxi investimento realizzato per acquistarlo dalla Fiorentina nel gennaio 2022, Dusan Vlahovic non è più considerato un incedibile in casa Juventus. L’attaccante serbo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative e condizionata da una fastidiosa pubalgia, attende dunque una proposta in arrivo.

Tra i club che nelle ultime settimane si sono mossi per il calciatore, va menzionato innanzitutto il Paris Saint Germain di Luis Enrique. Come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, il club parigino si era messo in testa di voler fare prima un tentativo per il vero grande obiettivo di questa estate, vale a dire Harry Kane. Il centravanti inglese, vicino a lasciare il Tottenham, allo stesso tempo ha già dato l’ok al Bayern Monaco per il trasferimento, in attesa dell’accordo tra i club.

A confermare l’esistenza di una trattativa per l’attaccante della Nazionale Inglese, è stato il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer. Il numero uno dei bavaresi, ai microfoni di ‘Kicker’, ha ammesso di voler portare la punta degli ‘Spurs’ in Germania: “Credo che qui in Bundesliga non abbiamo più molte stelle internazionali. Il Bayern Monaco cerca sempre di portare top player. Harry Kane è un calciatore dotato di grande attrazione, capitano dell’Inghilterra e massimo goleador. Il suo arrivo bene a noi e alla Bundesliga”.

Calciomercato Juve, Vlahovic verso il Psg

Parole, quelle pronunciate dal presidente del Bayern, che trasmettono parecchia fiducia circa la buona riuscita della trattativa.

Una volta sfumato Kane, il Psg dovrà quindi tornare alla carica per Dusan Vlahovic, con il quale esiste già un’intesa di massima. Per l’attaccante serbo la Juventus farà una richiesta da 70-80 milioni di euro per aprire alla cessione a titolo definitivo. Altro candidato da tenere in considerazione è Gonçalo Ramos, centravanti del Benfica che tanto bene ha fatto durante l’ultima stagione. La possibile partenza di Kylian Mbappé, escluso ufficialmente dalla tournée asiatica dei parigini, potrebbe poi rimettere tutto in discussione facendo rientrare nella corsa anche attaccanti già sondati del calibro di Victor Osimhen