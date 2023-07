Da Lukaku e Vlahovic a Kane, Osimhen e David: chi ha segnato di più negli ultimi 2 anni

Da Lukaku e Vlahovic a Osimhen, Kane e Jonathan David: scopri la classifica di quali di questi attaccanti ha segnato più gol in 2 anni

E’ il calciomercato del possibile effetto domino degli attaccanti, nomi di primissimo piano che potrebbero cambiare le sorti del club di appartenenza nella prossima stagione. Sono pur sempre loro i finalizzatori e maggiori responsabili dei gol della propria squadra, ma quale saranno le società in cui giocheranno?

Dopo l’addio di Benzema dal Real Madrid per volare in Arabia, l’Europa ha perso uno dei migliori centravanti dell’era moderna. Diversi, però, sono ancora in circolazione e ce n’è uno, in particolar modo, che rischia di generare una catena di eventi più unica che rara.

Parliamo chiaramente di Kylian Mbappé, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per approdare in Arabia per un anno o direttamente al Real Madrid, lasciando così un buco importante proprio nell’attacco parigino. Il club del patron Al-Khelaifi dovrà sostituire un calciatore da 80 gol in due stagioni, di cui 57 in campionato, suddivisi in 41 reti nell’annata conclusa un mese e mezzo fa e 39 in quella precedente.

Da Osimhen e Kane, passando per Lukaku, Vlahovic e David: la classifica

Riuscire a sopperire alla mancanza di una macchina da gol come il calciatore francese non è affatto semplice, ecco perché il PSG ha iniziato a guardarsi intorno e starebbe valutando il nome del sostituto. Non di certo una scelta semplice, che è sembrata ricadere su Dusan Vlahovic nelle scorse settimane, ma che nelle ultime ore non appare più così scontata per via delle sue condizioni fisiche.

Abbiamo quindi deciso di analizzare i nomi citati in questi giorni nelle trattative di mercato, profili coinvolti in potenziali rumors che riguardano anche la nostra Serie A. Oltre al già citato Dusan, spuntano ovviamente Lukaku, Osimhen, Kane e Jonathan David.

Abbiamo stilato una classifica basandoci esclusivamente sui gol realizzati nelle scorse due stagioni e ci siamo resi conto che è necessario partire con Romelu Lukaku, colui che potrebbe far scatenare un altro effetto domino. Big Rom ha segnato 29 gol in due anni, di cui appena 18 in campionato tra Premier e Serie A, solo lontani i fasti dell’epoca di Conte, ma ora sembra intenzionato a rilanciarsi alla Juventus.

Per vestire la maglia bianconera, però, la nuova presidenza Ferrero dovrà liberarsi di Dusan Vlahovic, penultimo in questa classifica, con 43 reti realizzate di cui 34 in campionato. I 29 gol del 2021/2022 aiutano a far salire la cifra, dato lo scarso bottino di 14 gol dell’ultima annata.

Via il serbo, dentro il belga, oppure dentro Jonathan David. L’attaccante del Lille ha segnato 45 gol, grazie alla combo di 26 reti in questa stagione e 19 nella precedente. Per lui 39 marcature in campionato, numeri che potrebbero far comodo a Massimiliano Allegri.

Al tecnico toscano o a Rudi Garcia, dato che anche il Napoli, sin dai tempi di Giuntoli avrebbe adocchiato il calciatore americano come sostituto dell’attaccante medaglia d’argento. Parliamo ovviamente di Victor Osimhen, capace di raggiungere quota 49 gol, di cui 40 di questi in Serie A, grazie alla somma delle 18 reti di due anni fa e di ben 31 marcature nella scorsa stagione.

Che possa essere il nigeriano il rinforzo del Paris Saint Germain, non è da escludere, ma molto dipenderà anche da Harry Kane, vincitore della medaglia d’oro in questa classifica. Per il centravanti inglese sono addirittura 59 i gol, di cui 47 in campionato. Una macchina inarrestabile, che potrebbe finire a giocare nel Bayern Monaco, ma che, allo stesso tempo, regala una speranza ai club italiani, Napoli su tutti, di non perdere i propri pezzi pregiati in questo incredibile puzzle di punte.