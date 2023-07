Juve, nessuno vuole Lukaku: “C’è poco da fare”

Continua a tenere banco il caso Lukaku; l’attaccante belga è, al momento, il vero protagonista di questa sessione di mercato

In questa sessione di mercato stiamo assistendo al caso Lukaku; l’attaccante belga, in prestito all’Inter nella scorsa stagione, ha vissuto una stagione complicata in nerazzurra. La miglior versione del centravanti si è vista solamente nei mesi finali anche se l’errore in finale di Champions pesa e non poco. Tornato al Chelsea (dove non ha spazio) sembrava che il suo desiderio principale fosse quello di tornare in nerazzurro per riscattarsi e trascinare la squadra verso grandi traguardi.

L’affare sembrava in procinto di essere concluso grazie alla cessione di Onana; l’addio del portiere, infatti, ha portato nelle casse nerazzurre una bella somma di denaro. Nel calciomercato però tutto è possibile, anche un clamoroso dietrofront dell’Inter su Lukaku; una scelta dettata dal comportamento belga che sembra aver strizzato gli occhi alla Juve. I bianconeri, per poter affondare il colpo sul centravanti, devono prima cedere Vlahovic; operazione non semplice considerando la valutazione dell’ex Fiorentina, intorno agli ottanta milioni di euro.

In una situazione del genere ci rimette solo, ed esclusivamente, Lukaku; il Chelsea non lo considera parte integrante del progetto, l’Inter gli ha chiuso la porta e non sembrano esserci margini per una riapertura e la Juve, al momento, non può affondare il colpo. Resta l’Arabia Saudita ma Lukaku non ha nessuna intenzione di lasciare l’Europa. Sulla questione Lukaku è intervenuto Furio Focolari a Radio Radio: “Sembrava aver smesso di fare i capricci” aggiungendo poi un netto “C’è poco da fare” in riferimento al rapporto, ormai deteriorato, con la curva nerazzurra.

Lukaku nel caos “Non ci si comporta in questo modo”

Una situazione, come detto, per nulla semplice con il futuro di Lukaku tutto da scrivere; dopo l’estate del ritorno all’Inter, un’altra sessione di mercato in cui l’attaccante belga è assoluto protagonista in attesa di capire quale sarà la sua nuova squadra. Il futuro del centravanti potrebbe non essere alla Juve perché, secondo Massimo Franchi intervenuto a Radio Radio Lo Sport, “Da Torino è visto con sdegno” aggiungendo “Non ci si comporta in questo modo, nemmeno se ti chiamassi Maradona“.

Continua, dunque, a tenere banco la situazione Lukaku; l’attaccante belga sembrava ad un passo dal ritorno all’Inter ma le cose si sono, improvvisamente, complicate. Ora si attendono sviluppi e l’unica squadra che sembra poter dare una sterzata decisiva è la Juventus ma prima serve l’uscita di Vlahovic.