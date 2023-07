Vlahovic e Osimhen salutano: è scontro Juve-Napoli

La Juventus tiene in sospeso il futuro di Vlahovic, non c’è solo Lukaku nella lista di Giuntoli. Il Dt bianconero sfida l’ex Napoli sul mercato

La Juventus è impegnata nella tournée negli Usa e al seguito della squadra è partito anche il Dt Giuntoli, con il braccio destro Manna che è invece rimasto a Torino.

Il mercato dei bianconeri non si ferma, con l’ex Napoli che negli ‘States’ porterà avanti la trattativa con il Barcellona per il ritorno in Italia di Kessie, profilo molto stimato da Allegri con il tecnico bianconero primo sponsor per l’approdo alla Continassa dell’ivoriano. Con la squadra c’è anche Dusan Vlahovic, che reste però al centro dei rumors di mercato tra Paris Saint-Germain (alle prese con la grana Mbappe) e Real Madrid (se non dovesse arrivare appunto il fuoriclasse francese alla corte di Ancelotti).

Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per David per l’erede di Vlahovic

La Juve tiene calda la pista Lukaku in caso di partenza di Vlahovic, con Giuntoli che adesso chiede un assegno a tripla cifra per il bomber serbo.

Un altro profilo sensibile nei radar della dirigenza bianconera è anche Jonathan David, gioiello del Lille. Giuntoli stima molto il giocatore, sul quale però potrebbe inscenarsi un duello di mercato con il Napoli. Il canadese, infatti, sarebbe una delle principali alternative del patron De Laurentiis a un possibile addio di Osimhen nel reparto offensivo dei campioni d’Italia. Inoltre per David occhio alla concorrenza del Tottenham, con gli ‘Spurs’ che devono sostituire il partente Kane.