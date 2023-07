Roma colpita e affondata: resta in Bundesliga

Roma beffata, l’obiettivo di Tiago Pinto continuerà a giocare in Bundesliga: i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato è entrato ormai nel vivo e la Roma è una delle protagoniste dell’estate italiana. Il club giallorosso deve chiudere diversi affari in entrata e soprattutto in uscita. In particolare, Mourinho ha bisogno di un nuovo attaccante, viste le deludenti prestazioni di Abraham e Belotti nella passata stagione. Morata e Scamacca sono i due maggiori indiziati a sbarcare nella Capitale.

Anche il centrocampo giallorosso ha bisogno di un piccolo restyling. In particolare, tra i calciatori che Pinto ha tenuto sotto osservazione a lungo c’è Marcel Sabitzer. Il centrocampista è di proprietà del Bayern Monaco, ma ha disputato gli ultimi mesi al Manchester United in prestito. L’austriaco è tornato in Baviera, ma non è un giocatore su cui Tuchel ci punterà. E infatti, sembra ormai fatta per il suo trasferimento dal Bayern Monaco.

Roma, salta Sabitzer: il Bayern ha stretto già l’accordo con un altro club

Non sarà la Roma ad acquistare il cartellino di Sabitzer. Il classe 1994 dopo qualche mese in Inghilterra, tornerà a giocare in Bundesliga, dove per anni ha dimostrato di essere un giocatore eccezionale, con la maglia del Lipsia. Nagelsmann fece di tutto per portarlo in Baviera, ma le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative.

Da gennaio in prestito al Manchester United ha provato a rubare la scena, ma qualche infortunio di troppo non gli ha permesso di brillare. Ora il Bayern Monaco se ne vuole liberare e stando quanto riportato da Sky Germania la trattativa per portarlo al Borussia Dortmund sembrerebbe in discesa.

Sabitzer era uno dei calciatori che la Roma stava seguendo con attenzione, ma non si è mai entrati troppo nel vivo dell’affare con i campioni di Germania. Secondo quanto riportato qualche settimana fa dalla nostra redazione, Mourinho avrebbe fatto esplicitamente il suo nome alla dirigenza. L’ostacolo però è stato sin da subito il suo ingaggio: sette milioni a stagione sono considerati troppo per i capitolini.

In ogni caso, l’austriaco si prepara per diventare un nuovo tesserato giallonero. Non ha preso parte alla presentazione della squadra del Bayern Monaco – ufficialmente per problemi fisici – e con ogni probabilità non partirà per la tournée asiatica assieme ai suoi attuali compagni. Presto, però, può arrivare l’ufficialità del suo passaggio a Dortmund. Destino vuole che il Borussia a fine luglio disputerà un test match contro il Manchester United, proprio l’ex squadra di Marcel.