Lazio, regalo per Sarri: Lotito pronto a chiudere

La Lazio inizia a muovere qualche tassello anche in entrata in questa calda estate di calciomercato. Arsen Zakharyan nel mirino

Dopo il secondo posto raccolto in campionato nell’ultima stagione la Lazio di Maurizio Sarri è al lavoro in campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili agli albori dell’annata quasi alle porte. La compagine capitolina dovrà provare a mantenere lo standard alto in Serie A e soprattutto a ben figurare in Champions League.

Per farlo oltre al lavoro in campo servirà però anche qualche aiuto dal calciomercato, lì dove la compagine biancoceleste dovrà prima di tutto andare a rimpiazzare Sergej Milinkovic-Savic, il grande addio di questa sessione di trasferimenti. Andato all’Al-Hilal, il serbo ha lasciato un vuoto complesso da colmare per la Lazio di Lotito, che è comunque al lavoro per diversi obiettivi ed in diverse zone del campo.

Il club ha bisogno di regalare a Sarri i colpi giusti per il futuro, ed a tal proposito uno si avvicina. Per potenziare il centrocampo la società di Lotito è al lavoro su Arsen Zakharyan della Dinamo Mosca.

Calciomercato Lazio, si avvicina Zakharyan: la situazione

La Lazio continua a trattare anche Ricci mentre si avvicina il giovane russo Zakharyan, trequarti classe 2003 che è anche già nel giro della nazionale con le sue sette presenze raccolte.

Il calciatore, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024, può giocare sia da mezzala che come trequartista, e secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ la richiesta della Dinamo si aggirava sui quindici milioni di euro, anche se nelle ultime ore sono arrivati nuovi contatti tra con le parti più vicine all’intesa.

Al momento ballerebbe solo un milione e mezzo di euro tra la Lazio e il club russo con la chiusura che potrebbe arrivare sugli undici più un paio di bonus. Si punta a chiudere in settimana.