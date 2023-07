Kessie a titolo definitivo: l’offerta ufficiale fa tremare la Juventus

Kessie, obiettivo di mercato della Juventus, rischia di non trasferisi in bianconero; offerta ufficiale per il centrocampista ex Milan

Uno dei reparti che la Juventus deve rinforzare è, senza ombra di dubbio, il centrocampo; ai bianconeri non basta il rinnovo di Rabiot (grande protagonista della scorsa stagione sia in termini di prestazione sia a livello realizzativo) e la possibile permanenza di McKennie. Allegri, infatti, ha bisogno di un altro innesto in mezzo al campo; il profilo ricercato è quello di una mezzala forte fisicamente, dinamica, abile nel gioco aereo e con la possibilità di portare un buon numero di gol e assist alla propria squadra.

Con Milinkovic-Savic all’Al-Hilal, la Juventus ha cambiato obiettivo di mercato; il profilo che interessa è quello di Kessie. Il centrocampista ex Milan è in forza al Barcellona me, nell’ultima stagione, ha faticato ad imporsi nel sistema di gioco blaugrana e non sembra destinato a restare alla corte di Xavi anche nella prossima stagione. In questa sessione di mercato, dunque, il centrocampista potrebbe cambiare squadra e la possibilità che torni in Serie A esiste.

Sul giocatore, infatti, è forte l’interesse della Juventus; al momento, però, i bianconeri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Barcellona per arrivare a dama in una trattativa di mercato per nulla semplice. Operazione ancora più complicata per l’inserimento, nelle ultime ore, di un nuovo club pronto ad inserirsi nella corsa per Kessie.

Kessie, sul giocatore piomba il Siviglia: offerta ufficiale al Barcellona

Stando a quanto riporta elgoldigital, su Kessie è piombato il Siviglia; il club, dopo la vittoria nella scorsa stagione dell’Europa League (ai rigori contro la Roma), sta cercando di rinforzarsi anche se i problemi finanziari rischiano di complicare le cose. Al momento il club, prima di comprare deve vendere ma Kessie sembra essere un reale obiettivo.

Per arrivare il centrocampista, il Siviglia ha messo sul piatto dieci milioni di euro; un prezzo decisamente lontano dalle richieste del Barcellona e anche inferiore alla proposta che i blaugrana hanno ricevuto dalla Juventus. Sembra piuttosto difficile, dunque, che Kessie possa trasferirsi al club vincitore dell’ultima Europa League; nel mercato tutto può succedere ma al momento il centrocampista è ancora uno degli obiettivi di mercato della Juventus.

I bianconeri, però, devono alzare l’offerta per convincere il Barcellona; una possibilità, al momento, remota a meno che la Juventus non riesca a vendere qualche giocatore per avere la liquidità necessaria da reinvestire sul mercato. Una situazione da monitorare nei prossimi giorni e che potrebbe cambiare da un momento all’altro.