Svolta Kessie-Juve: doppio via libera e nuovo prezzo

Possibile svolta in arrivo sul fronte Kessie-Juventus. C’è il via libera del Barcellona per formula e nuovo prezzo: tutti gli aggiornamenti

È Franck Kessie il nome più caldo per la Juventus in questa fase di calciomercato. Dopo l’addio a Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita, il club bianconero è tornato sulle tracce dell’ivoriano ex Milan.

Kessie è in uscita dal Barcellona e rappresenta un’importante occasione in entrata per Giuntoli e la dirigenza bianconera. Prima, però, la Juve dovrà sfoltire il centrocampo e dopo Ranocchia e Arthur andrà trovata una nuova sistemazione anche a Zakaria. Nella tournée americana sarà valutato anche Weston McKennie, che è sempre sul mercato in attesa di offerte. Nel frattempo, dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Kessie. L’apertura del Barça sarebbe ormai totale.

Calciomercato Juventus, svolta Kessie: ecco formula e nuovo prezzo

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Barcellona avrebbe ulteriormente abbassato le pretese per Kessie. La valutazione del centrocampista ivoriano si aggira ora intorno ai 15 milioni di euro. Ma non solo.

Il club blaugrana avrebbe aperto anche alla formula del prestito con opzione di riscatto futura. Tutte condizioni piuttosto vantaggiose che potrebbero segnare la svolta tra Barcellona e Juventus. L’occasione per tornare a parlarne è l’amichevole tra i due club in programma domani notte. Staremo a vedere.