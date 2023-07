Inter, ecco l’erede di Skriniar: lo vuole Inzaghi

Inzaghi ha bisogno di un rinforzo in difesa visto l’addio di Skriniar, passato al PSG; il tecnico nerazzurro sembra avere una precisa idea

L’Inter, nell’ultima stagione, è andata ad un passo dal sogno Champions; in finale, conto il Manchester City, i ragazzi di Inzaghi hanno disputato una buonissima partita ma sono stati “traditi” dal poco cinismo degli attaccanti. Sia Lautaro, sullo zero a zero sia Lukaku sul punteggio di uno a zero City, hanno avute le occasioni per cambiare il senso della finale. La sconfitta, in ogni caso, non cambia il giudizio su una stagione dai due volti: alti e bassi in campionato, benissimo nelle coppe con due successi e una finale raggiunta.

E’ chiaro che l’obiettivo principale, per la prossima stagione, è quello di lottare per il titolo; l’Inter non può vivere un altro campionato distante dalla prima in classifica visto la qualità della rosa. Per colmare il gap con il Napoli, però, servono degli innesti e da questo punto di vista il mercato deve dare una mano ad Inzaghi; sono diversi gli elementi di cui il tecnico ha bisogno a partire dai portieri visto la completa rivoluzione che i nerazzurri hanno operato tra i pali.

Inzaghi, però, ha bisogno anche di un centravanti (visto quanto successo con Lukaku) e di un difensore centrale; il reparto arretrato ha visto l’addio di Skriniar passato al PSG. Addio che obbliga la società nerazzurra a regalare al tecnico una soluzione in più da adottare nel corso della stagione; l’Inter, dovendo affrontare le tre competizioni, ha bisogno di una rosa lunga con alternative in ogni ruolo.

Inter, per la difesa occhio a Toloi: piace ad Inzaghi

I nerazzurri, come detto, hanno bisogno di un centrale difensivo per andare a completare il reparto arretrato; il profilo ricercato è quello di un giocatore che conosca i meccanismi della difesa a tre visto il sistema di gioco di Inzaghi, il 3-5-2. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe puntare su Toloi come anticipato dalla nostra redazione.

Il centrale, in forza all’Atalanta, è perfetto per il sistema difensivo di Inzaghi dal momento che conosce alla perfezione il 3-5-2; classe 1990 ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe favorire l’operazione da un punto di vista economico. L’Inter è pronto a formulare l’offerta con la speranza di chiudere nel minor tempo possibile; l’obiettivo dei nerazzurri è quello di avere la rosa completa prima dell’inizio del campionato. Obiettivo complicato ma non impossibile con il difensore centrale che potrebbe essere il prossimo tassello da regalare ad Inzaghi.