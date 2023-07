Calciomercato Bologna, dal sogno Bernardeschi all’addio ad Orsolini: Thiago Motta ora ha fretta

Thiago Motta richiede i rinforzi il prima possibile, ma prima c’è da cedere alcuni calciatori chiave: tutti i casi da Bernardeschi ad Arnautovic e Orsolini.

L’esperienza in Canada non sembra esser stata delle migliori per Federico Bernardeschi. L’attaccante del Toronto sarebbe disposto a ritornare in Serie A, ridimensionandosi e accettando il Bologna, quando qualche anno fa era nella rosa della Juventus e disputava la Champions League, oltre a vincere da protagonista il campionato europeo con l’Italia.

Non è un mistero che tra gli obiettivi dell’ad rossoblu Claudio Fenucci ci sarebbe proprio Bernardeschi, ma l’operazione ideale per portarlo al Dall’Ara è con la formula del prestito. Un affare complicato. Un sogno. Nel frattempo, Thiago Motta chiede a gran voce rinforzi il prima possibile. Dopo il test match con il Palermo terminato 2-2, l’allenatore ha tuonato: “Voglio i nuovi acquisti presto, la società già sa di quali calciatori ho bisogno”. Tra i giocatori segnalati dall’ex mister dello Spezia c’è anche Cambiaso, che sarebbe un gradito ritorno al Bologna. Inoltre, gli scout starebbero puntando all’ala destra del Basilea: il giovane Ndoye, talento classe 2000 della Nazionale svizzera.

Bologna, il caso Arnautovic e le cessioni di Dominguez e Orsolini: lo scenario

Il Bologna ha bisogno necessariamente di un terzino sinistro, un’ala sinistra e un’ala destra. Per l’esterno basso mancino, il club vorrebbe riprendere Cambiaso, di proprietà della Juventus. Al momento, la società bianconera sta respingendo le richieste per il terzino della nazionale under 21.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Dan Ndoye è uno dei nomi nuovi che circola attorno all’ambiente rossoblu. Si tratta di un giovane 22 enne (ad ottobre 23 anni) che si è distinto in questi ultimi due anni al Basilea, in Super League. E’ un’ala destra, ma può giocare anche più arretrato a centrocampo. Le richieste del club elvetico sarebbero elevate e il Bologna in questo momento ha necessità di chiudere qualche affare in uscita.

I nomi caldi che possono rinvigorire le casse della società sono chiaramente Arnautovic, Dominguez e Orsolini. Per quanto riguarda il bomber austriaco, al momento non si registrano particolari interessi da parte di altri club. Lui sta bene, ma non chiude ad un eventuale cessione. Il rapporto con Thiago Motta non è stato idilliaco nella passata stagione, ma il mister sa quanto potenziale ha il suo centravanti, che può essere davvero importante, fondamentale per il gioco della sua squadra. Come lo è stato sotto la gestione di Mihajlovic. Ma soprattutto, il mercato del Bologna ruoterà attorno alle cessioni di Dominguez e Orsolini. La proprietà vuole circa 15-18 milioni per i cartellini dei suoi due giocatori, ma anche in questo caso non si registra nessun interesse concreto. E dato che i loro due contratti sono entrati in scadenza, è necessari che rinnovino al più presto per non rischiare di perderli a parametro zero. Uno scenario non del tutto piacevole per i giocatori.

Infine, il Bologna ha escluso qualche settimana fa il giovane attaccante Sydney van Hooijdonk, che l’anno scorso ha giocato in prestito in Olanda mettendo a segno 16 gol. Non sono bastati a Thiago Motta per meritarsi la conferma. Ciò nonostante, l’attaccante 23 enne non ha ricevuto alcuna offerta allettante e presto si aggregherà al gruppo squadra per allenarsi.