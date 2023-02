De Leo ricorda Mihajlovic: “Persona leale. Con Donnarumma ebbe coraggio”

L’ex assistente del tecnico serbo scomparso lo scorso 16 dicembre: “Ci siamo completati per i caratteri diversi”

“Con Sinisa ci completavamo”. Così Emilio De Leo, ex assistente del compianto Mihajlovic, a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play. “Resta sicuramente doloroso il ricordo – ha aggiunto De Leo – è passato un po’ di tempo e il tempo aiuta, non dico a razionalizzare, ma a spostare l’attenzione sui ricordi belli e sugli insegnamenti che mi ha trasmesso. Sicuramente la voglia di non mollare mai”.

“Sicuramente con Sinisa ci siamo completati per i caratteri diversi – ha sottolineato Di Leo – Però riconosceva la lealtà. Se tu mostravi di essere un lavoratore, una persona rispettosa dei ruoli, lui lo sapeva bene ed era impagabile per lui. Non c’era bisogno di troppe parole. Era una persona schietta, sincera e leale, non è facile trovarne di così nell’ambiente“.

Mihjalovic è stato un calciatore straordinario e ha avuto una carriera da allenatore importante. Uno dei tanti che gli deve tanto è senz’altro Donnarumma: “C’è stato tantissimo coraggio da parte del mister, aver puntato in quella circostanza su un ragazzo di sedici anni fu una mossa coraggiosa di Mihajlovic. Da parte di Donnarumma c’è stata poi una risposta da campione”.