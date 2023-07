Dalla mancata convocazione al viaggio a Roma: Scamacca scalda il mercato

L’attaccante italiano è stato escluso dall’elenco dei convocati dall’ultimo match amichevole del West Ham

Non è chiaramente passata inosservata l’assenza di Gianluca Scamacca dall’amichevole giocata questo pomeriggio dal West Ham contro il Dagenham & Redbridge. Il centravanti italiano, dopo l’ultima stagione in Premier League, continua ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato degli attaccanti per la Serie A.

Come raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane, l’ex Sassuolo è in cima alla lista dei desideri della Roma insieme ad Alvaro Morata. Se lo spagnolo è da anni un pallino di José Mourinho, a spingere la candidatura di Scamacca è stato soprattutto Tiago Pinto, che considera il ragazzo un attaccante da 18-20 gol a stagione. Contestualmente alla mancata convocazione dal test amichevole di oggi, va riportata la presenza del calciatore nella Capitale per motivi personali.

Ad ogni modo, quella che porta all’attaccante del West Ham, è una pista che per la Roma non si è mai spenta. Lo ‘Special One’, che in vista della prossima stagione dovrà fare a meno dell’infortunato Abraham per diversi mesi, considera prioritario l’arrivo di un nuovo interprete per il reparto avanzato insieme ad un altro centrocampista per la sua rosa. Operazioni sulle quali il club giallorosso si trova al lavoro, ma che verranno sbloccate una volta messe a segno le cessioni programmate.

Calciomercato Roma, intrigo Scamacca: cosa succede la prossima settimana

Dopo aver diramato l’elenco ufficiale dei calciatori in partenza per la tournée in Portogallo, la Roma dovrà accelerare le tante uscite.

Tra queste, come già riportato dalla nostra redazione, potrebbero sbloccarsi in settimana quelle legate a Shomurodov con direzione Cagliari in prestito con diritto di riscatto, Gonzalo Villar e Bryan Reynolds. Il centrocampista spagnolo ha già espresso il proprio gradimento al trasferimento al Granada, con i giallorossi che puntano ad incassare 3 milioni di euro più bonus. Per l’esterno statunitense Roma e Westerlo hanno raggiunto un accordo verbale sui 3,5 milioni più il 25% sulla futura rivendita.

Una volta definite queste tre cessioni, che la Roma conta di chiudere nelle prossime ore, la dirigenza proverà ad alzare la cifra del prestito oneroso di Scamacca per poi proporre al West Ham un diritto di riscatto condizionato ad alcuni obiettivi.