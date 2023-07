Da Dybala alle cessioni, settimana calda per il mercato della Roma

Sull’attaccante argentino pesa la clausola rescissoria da 20 milioni di euro che il club vorrebbe eliminare

Nel pieno della preparazione verso la nuova stagione, la Roma si appresta ad entrare in una settimana chiave in ottica calciomercato. Il club giallorosso, tra i più attivi in una primissima fase a strappare alla concorrenza due obiettivi richiesti a parametro zero come Aouar e Ndiicka, si trova adesso in una fase di attesa.

A tenere banco a Trigoria è innanzitutto il futuro di Paulo Dybala. Nonostante il forte legame che si è instaurato in una sola stagione tra l’argentino e il popolo giallorosso, preoccupa non poco la clausola da 20 milioni di euro valida per l’Italia presente sul contratto che lo lega alla Roma. Per questa ragione, complice la presenza dei suoi agenti in Italia, nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con Tiago Pinto per discutere di rinnovo con adeguamento del contratto che andrebbe ad eliminare proprio la clausola.

La priorità del mercato giallorosso resta però piazzare alcuni degli esuberi che non fanno più parte del progetto. Dal momento che la clausola rescissoria di Dybala è valida sino al 31 luglio e che ci sarà dunque occasione per discuterne con il suo entourage, Mourinho si aspetta prima due rinforzi da parte della società rispettivamente a centrocampo e in attacco. Acquisti già indicati dallo ‘Special One’ e che dovranno essere finanziati proprio dalle uscite sul mercato.

Calciomercato Roma, gli esuberi in partenza

A tal proposito, la lista dei convocati per la tournée in Portogallo diramata quest’oggi dalla Roma ha fornito degli indizi importanti.

Il tecnico portoghese ha infatti deciso di lasciare a Trigoria quei calciatori sui quali il club sta lavorando per trovare al più presto una sistemazione. Tra questi, ad esempio, Eldor Shomurodov è vicino al Cagliari, mentre Gonzalo Villar ha già dato nelle scorse ore il suo gradimento per tornare in Spagna con la maglia del Granada. Per Bryan Reynolds, poi, Roma e Westerlo hanno trovato un accordo verbale, mentre con l’ingaggio di Kerkez il Bournemouth ha praticamente mollato Matias Vina dopo il prestito nella seconda parte della passata stagione.