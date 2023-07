Ribaltone Vlahovic-PSG: la Juve adesso ha un problema

Possibile svolta a sorpresa tra Dusan Vlahovic e il Paris Saint-Germain. Importanti aggiornamenti dalla Francia: cosa filtra

Tiene sempre banco in casa Juventus anche la situazione legata al futuro di Dusan Vlahovic. Nella conferenza stampa di presentazione, il neo ds Giuntoli ha fatto il punto anche sul centravanti serbo.

L’ex Napoli ha chiarito così la posizione del club bianconero: “Non è un segreto che dobbiamo sistemare i conti. Puntiamo su di lui, ma a offerte irrinunciabili possiamo pensarci. Lo stesso discorso vale per Chiesa. Non parlo di cifre per Vlahovic e Chiesa, dipende da quando arriveranno le offerte”. E su Lukaku in caso di addio dell’ex Fiorentina: “Siamo dentro al mercato e parliamo con tanti club. I giornali ci ricamano, ma noi puntiamo fortissimo su Vlahovic, Milik e Kean. Siamo convinti di avere un parco attaccanti molto competitivo”.

Come noto, su Vlahovic c’è in prima fila il Paris Saint-Germain. Tra i nomi indicati da Luis Enrique alla dirigenza parigina, come anticipato da Calciomercato.it, il bomber serbo occupa una posizione di assoluto rilievo. Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori aggiornamenti dalla Francia.

Calciomercato Juventus, i problemi fisici di Vlahovic frenano il PSG: la situazione

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, lo stato di salute di Vlahovic sta sollevando dubbi e interrogativi in casa Paris Saint-Germain. Come noto, infatti, il classe 2000 ha dovuto saltare numerose partire a causa di una pubalgia cronica.

Le condizioni fisiche precarie del giocatore rischiano di metterlo in secondo piano: come riferito da RMC, la prima scelta della società francese è ora Harry Kane. Al-Khelaifi ha messo nel mirino anche Hojlund dell’Atalanta. Vlahovic, invece, rischia di diventare il piano B o addirittura C, complicando i piani di Allegri che spinge per avere Romelu Lukaku.