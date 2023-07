Fissato l’incontro: Kessie da Allegri a una sola condizione

La Juventus non si fida delle condizioni di Pogba: Allegri ha chiesto un innesto in mediana, in pole c’è sempre l’ex milanista Kessie

La Juventus spera di recuperare Paul Pogba nella sua miglior versione, anche se resta l’ombra dei ricchi club dell’Arabia Saudita sul futuro alla Continassa del centrocampista francese.

Intanto l’ex Manchester United parte insieme a tutta la squadra per la tournée negli Stati Uniti, al pari di McKennie reintegrato nel gruppo di Allegri considerando anche la sosta ai box di Rabiot che deve recuperare dall’infortunio al polpaccio e l’assenza last minute di Fagioli, bloccato dalla tonsillite. L’allenatore bianconero ha chiesto un nuovo innesto a Giuntoli in mediana visto che Pogba al momento non dà le necessarie garanzie e, sfumato il sogno Milinkovic-Savic e con il colpo Koopmeiners sempre più complicato, il mirino della ‘Vecchia Signora’ si è spostato con decisione su Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato convocato da Xavi per i test di lusso negli Usa, dove il Barcellona sfiderà tra le altre anche la Juventus domenica nella notte italiana.

Calciomercato Juventus, il Barcellona detta le condizioni per Kessie

L’ex Milan rimane comunque sul mercato e fuori dai piani per il centrocampo del tecnico catalano dopo i recenti ingaggi di Gundogan e Oriol Romeu.

La dirigenza blaugrana potrebbe avere perciò dei contatti con la Juve durante la tournée negli ‘States’, approfittando dell’incontro di San Francisco contro i bianconeri di Allegri. Kessie è un pallino del mister toscano, in pressing per sbloccare la situazione e averlo nel proprio scacchiere tattico per la prossima stagione. Sull’ivoriano c’è comunque la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone e di alcuni club inglesi di Premier League come riporta ‘La Stampa’. Il Barça vorrebbe monetizzare dalla partenza di Kessie e senza una cessione a titolo definitivo aprirebbe al prestito solo con l’inserimento del riscatto obbligatorio, fissando il prezzo del cartellino a 20 milioni di euro.