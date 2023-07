Partenza e addio: c’è sempre un’ombra su Pogba

Paul Pogba aggregato alla squadra per la tournée negli Usa: il francese deve però ancora recuperare la migliore condizione e restano i dubbi sul futuro

Alla fine anche Paul Pogba partirà per la tournée negli Stati Uniti, dove la Juventus incrocerà Barcellona, Real Madrid e Milan negli impegni di lusso precampionato lontano dall’Italia.

C’era incertezza per le condizioni del centrocampista francese, che in questi primi giorni di ritiro continua a svolgere un lavoro personalizzato alla Continassa per ritrovare la migliore condizione. Allegri ha reintegrato McKennie per avere un’alterativa in più negli ‘States’, considerando anche l’assenza di Rabiot che è rimasto a Torino per smaltire un vecchio acciacco rimediato a giugno con la maglia della Nazionale. Da capire se Pogba riuscirà a giocare qualche minuto nei tre impegni in America, con l’ex Manchester United che si è aggregato alla compagnia anche per alcuni eventi legati agli sponsor e che lo riguardano da vicino.

Calciomercato Juventus, l’Arabia Saudita non molla Pogba

Il francese continuerà nel suo lavoro individuale negli Usa e se la situazione dovesse migliorare nei prossimi giorni non è da escludere un suo impiego almeno per l’ultimo test del 3 agosto contro il Real Madrid.

Il giocatore intanto ha manifestato la sua volontà di restare in bianconero e riprendersi il terreno perduto la scorsa stagione, martoriata dagli infortuni e soprattutto dai problemi al ginocchio. Rimandate al mittente le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita, con i ricchissimi club della Saudi League che potrebbero comunque rifarsi sotto nelle prossime settimane. Pogba però non ci pensa e al momento chiude all’addio: il focus è recuperare la migliore condizione e tornare protagonista alla Juventus.