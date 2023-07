Joao Felix, il futuro è un dilemma: tre possibilità

Il futuro di Joao Felix è una e propria incognita con l’attaccatnte che ha ben tre possibilità per la propria carriera

Il Chelsea ha vissuto, nell’ultima stagione, uno degli anni più brutti nella storia del club; i Blues, nonostante investimenti decisamente importanti, hanno chiuso la Premier League al dodicesimo posto. Posizione decisamente al di sotto delle aspettative e non in linea con le qualità di una rosa che avrebbe dovuto fare molto di più. Tra le varie operazioni di mercato portate a termine nella scorsa sessione invernale non possiamo non citare quella di Joao Felix.

L’attaccante portoghese si è trasferito al Chelsea, con la formula del prestito, a gennaio del 2023 con l’obiettivo di vivere una seconda parte di stagione da protagonista e trascinare i Blues ad una risalita in classifica. Le cose sono andate diversamente a partire dall’esordio, contro il Fulham, quando il classe 1999 ha rimediato un cartellino rosso. Non proprio l’inizio dei sogni per un giocatore dal potenziale straordinario ma che ha faticato a mostrare le sue qualità con continuità.

In maglia Chelsea ha realizzato quattro gol in venti partite con una media di una rete ogni cinque match; troppo poco per un giocatore che ha le potenzialità per essere determinante all’interno di una squadra. La sue esperienza ai Blues, dunque, non è stata positiva con il club inglese che ha deciso di non riscattare Joao Felix tornato, dunque, all’Atletico Madrid; il futuro del portoghese, però, non è per nulla deciso.

Joao Felix dal Chelsea al PSG: tre ipotesi per il futuro

Stando a quanto riportato da Marca, Joao Felix quando era in forza al Chelsea aveva manifestato la voglia di restare in maglia Blues ma il club ha fatto altre scelte considerando anche la volontà, il prossimo anno, di tornare a competere per il titolo. Nell’ultima settimana, però, ha sottolineato di aver piacere a giocare per il Barcellona scatenando la reazione dei tifosi dell’Atletico Madrid che non hanno gradito queste dichiarazioni.

Tra le possibilità, per il futuro del talento portoghese, però, sembra esserci una terza squadra; stiamo parlando del PSG che ha bisogno di ricostruirsi dopo l’addio di Messi. L’obiettivo principale del club francese, però, sembra essere Bernardo Silva. Situazione, dunque, veramente complicata quella che sta vivendo Joao Felix: tre ipotesi ma futuro ancora da scrivere per un giocatore dal talento indiscutibile ma che ha faticato, negli ultimi mesi, a mostrare le sue qualità con la continuità del campione.