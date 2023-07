Salta lo scambio con Donnarumma: ha detto no

Il club era pronto ad un super scambio con Donnarumma tra i protagonisti ma l’operazione non è andata a buon fine

Il PSG, nell’ultima stagione, ha vinto sì il campionato ma non è riuscito ad arrivare in finale di Champions League. La massima competizione internazionale è una dei grandi obiettivi del club francese ma negli ultimi anni, nonostante gli investimenti, il club ha sempre faticato ad imporsi a livello internazionale. L’arrivo di Luis Enrique, da questo punto di vista, potrebbe essere decisamente importante considerando le qualità del tecnico e quello che ha dimostrato in passato.

La filosofia di Luis Enrique la conosciamo molto bene e il tecnico vuole una serie di giocatori con caratteristiche ben precise. Uno degli obiettivi di mercato potrebbe arrivare dal Manchester City. I Citizens, nell’ultima stagione, hanno vinto il famoso triplete andando a dominare sia in patria sia a livello internazionale. I ragazzi di Guardiola, infatti, hanno vinto la Premier compiendo una grandissima rimonta ai danni dell’Arsenal, sono riusciti a conquistare la FA Cup grazie ad una doppietta di Gundogan e hanno battuto l’Inter in finale di Champions League con il gol di Rodri.

Una squadra bellissima, allenata da uno dei migliori tecnici che ci siano in circolazione; Guardiola, infatti, ha permesso al Manchester City (nel corso delle ultime stagioni) di diventare una squadra capace di andare a dominare qualsiasi avversario. Uno dei giocatori più importanti del Manchester City, nell’ultima stagione, è stato Bernardo Silva; il talento portoghese può essere ceduto per fare cassa e sul giocatore occhio proprio all’interesse del PSG.

Donnarumma, niente scambio con il City: la situazione

Stando a quanto riportato da Fichajes, il Manchester City potrebbe andare a vendere Bernardo Silva per avere la giusta liquidità in modo da rinforzare la rosa di Guardiola nel miglior modo possibile. Il prezzo per il talento portoghese, però, è decisamente alto; si parla di settanta milioni di euro.

Un prezzo decisamente alto che il PSG ha provato ad abbassare offrendo uno tra Donnarumma, Verratti e Kimpembe ma il Manchester City non ha preso in considerazione l’ipotesi di uno scambio. Al momento, dunque, la trattativa di mercato è ferma con il PSG che deve trovare una soluzione diversa per andare a regalare Bernardo Silva a Luis Enrique. Il club inglese, dal canto suo, vuole ricavare il più possibile (dal punto di vista economico) dall’eventuale addio del portoghese per andare a rinforzare, al meglio possibile, la rosa a disposizione di Guardiola.