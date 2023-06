DIRETTA finale Champions League, Manchester City-Inter: formazioni ufficiali LIVE

È tutto pronto per la finale di Champions League Manchester City-Inter, sfida che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

La grande attesa è finita e il tempo delle parole è scaduto, lasciando spazio ad emozioni e tensioni del calcio giocato. Manchester City e Inter si sfidano questa sera nella Finale di Champions League. A Istanbul, l’antica Costantinopoli, la “seconda Roma”, verrà oggi eletto l’Imperatore d’Europa.

Chissà se basteranno 90 minuti per decidere chi occuperà per un anno il trono più ambito. Di fronte ci saranno Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Due allenatori con idee di calcio e stili di gioco diversi, ma capaci di condurre i propri ragazzi fino all’atto finale. Allo stadio Ataturk, i due tecnici sono arrivati con le rose praticamente al completo se si fa eccezione per i due terzini sinistri Benjamin Mendy, fuori rosa, e Dalbert, infortunato. Il tecnico spagnolo ha recuperato in extremis Kyle Walker almeno per la panchina, mentre i nerazzurri potranno contare anche su Henrikh Mkhitaryan.

Il centrocampista armeno è rientrato appositamente per la finale, come accaduto lo scorso anno con la Roma, quando fece di tutto per mettersi a disposizione di José Mourinho per la sfida di Tirana in Conference League. Allora partì titolare, salvo uscire per infortunio dopo pochi minuti, oggi partirà dalla panchina. Calciomercato.it seguirà la Finale di Istanbul in tempo reale.

Finale Manchester City-Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma sabato 10 giugno alle 21, Manchester City-Inter sarà trasmessa in TV su Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su Mediaset Infinity, sito Sportmediaset, SkyGo, NOW. Ecco le formazioni del match:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Ake; Rodrigo, Stones; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi