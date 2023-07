Dall’Arabia alla Juventus, cambia tutto all’improvviso

No al trasferimento nella Saudi League, ora il suo futuro potrebbe essere alla corte di Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli

Kessie è la priorità per il centrocampo della Juventus, forse con annessa uscita di Paul Pogba. Ma l’operazione col Barcellona, almeno per il momento, non è in discesa, ecco perché altri profili con caratteristiche simili all’ex Milan restano a galla in casa bianconera.

Uno di questi corrisponde a Thomas Partey, ghanese di 30 in forza all’Arsenal. Soprattutto, in uscita dai ‘Gunners’. Sembrava tutto fatto o quasi per il suo passaggio in Arabia Saudita, invece la mezz’ala ha fatto dietrofront poiché preferisce restare ad alti livelli in Europa. Insomma, nel calcio che conta.

I londinesi di Arteta lo hanno subito reintegrato in squadra, sarà infatti con loro nella tournée statunitense, pur rimanendo potenzialmente in uscita. L’Arsenal se lo terrebbe volentieri, ma in caso di offerta importante non si opporrebbe. Nelle scorse settimane è stato proposto alla Juventus, e chissà che gli intermediari non possano riprovarci.

Da capire, eventualmente, le cifre dell’operazione e se i ‘Gunners’ siano disposti a privarsene in prestito con diritto o obbligo condizionato di riscatto, formula con cui Giuntoli e soci potrebbero concludere l’affare Kessie, a patto di farsi carico dell’intero stipendio dell’ivoriano.