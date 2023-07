Tra ripescaggi e ricorsi la decisione peggiore: campionato a 21 squadre

Nuovi verdetti e situazione sempre più incerta: tra ripescaggi e ricorsi si potrebbe arrivare ad una nuova e clamorosa decisione

La situazione che riguarda il futuro della prossima Serie B (e conseguentemente della Serie C) si fa sempre più rovente.

Il calendario della serie cadetta è già stato ufficializzato, ma lunedì il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto il ricorso del Perugia escludendo il Lecco dal prossimo campionato di Serie B. Decisioni che hanno rimodulato il torneo con Perugia e Brescia, al posto di Lecco e Reggina, fermo restando che non è ancora finita. Le due compagini escluse hanno infatti già ufficializzato il ricorso al Tar del Lazio contro l’esclusione dalla prossima Serie B.

Serie B, tra ricorsi e ripescaggi non si esclude il campionato a 21 squadre

Tutte queste vicende rischiano di causare anche uno slittamento dei campionati, come sottolineato dal giornalista Nicola Binda, che ha affermato come la stagione in cadetteria non inizierà prima di settembre.

Nel frattempo anche la giornata di oggi sarà importantissima. Come sottolinea ‘SportMediaset’ oggi è in programma la valutazione delle domande di ripescaggio di Brescia, Perugia e Spal e conseguente inoltro alla Figc. Il 28 luglio il Consiglio Figc stilerà le graduatorie delle riammissioni, mentre il 2 agosto è previsto il primo giudizio extrasportivo per i ricorsi: sicuro, appunto, sarà quello del Lecco, escluso dal Collegio di Garanzia del Coni. Il 29 agosto à invece previsto il Consiglio di Stato e il terzo grado per eventuali ulteriori ricorsi dei club non ammessi. A questo punto, oltre ad un ritardo dei campionati, non si può escludere neppure un campionato a 21 squadre, con conseguente turno di riposo.