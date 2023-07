Riammissioni e ripescaggi: slittano i campionati

Il Collegio di Garanzia del Coni continua ad emettere verdetti mentre alcuni campionati italiani sono sempre più nel caos. Situazioni delicate tra Serie B e C

Continua ad esserci molta confusione e continui capovolgimenti di fronte per ciò che concerne i campionati di Serie B e Serie C che andranno ancora delineati in modo definitivo in vista della ripartenza.

Tifosi ed appassionati attendono quindi di conoscere il destino della propria squadra del cuore, così come i club coinvolti continuano a lottare strenuamente. Nello specifico lunedì il Collegio di Garanzia del Coni aveva accolto il ricorso del Perugia escludendo il Lecco dal prossimo campionato di Serie B.

Decisioni recenti che hanno rimodulato il torneo con Perugia e Brescia, al posto di Lecco e Reggina, fermo restando che non è ancora finita. Le due compagini escluse hanno infatti già ufficializzato il ricorso al Tar del Lazio contro l’esclusione dalla prossima Serie B.

Tra riammissioni e ripescaggi è caos campionati: la situazione tra Serie B e C

Un vero e proprio polverone quello che si sta consumando in Serie B, e che fa il paio con quanto accade anche in Serie C dove pure tra riammissioni e ripescaggi mancano ancora diversi tasselli in vista di quella che sarà la griglia di partenza definitiva.

Così tante ed articolate le vicende ancora aperte che non mancano anche rischi relativi allo slittamento dell’inizio dei campionati. Il giornalista Nicola Binda su Twitter ha scritto chiaramente: “Gli appassionati di Serie B e Serie C possono mettersi il cuore in pace: i campionati non partiranno prima di settembre. Riammissioni e ripescaggi saranno fatti solo dopo il 29 agosto. Buone vacanze”.

I rischi di partire con ritardo quindi non mancano: tra cadetteria e Serie C c’è ancora molto su cui lavorare e le tempistiche per risolvere tutte le casistiche ancora aperte non sono di certo dalla parte degli appassionati.